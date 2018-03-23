Тимошенко призвала отправить Савченко на психологическую реабилитацию

Юлия Тимошенко выступила против ареста Надежды Савченко, которую обвинили в попытке госпереворота.
Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что поддерживает решение Рады о лишении Савченко депутатской неприкосновенности, но выступает против ареста.
По мнению Тимошенко, Савченко следует отправить не в СИЗО, а на психологическую реабилитацию.
Юлия Тимошенко: «Нужно было настаивать на серьезной психологической реабилитации для Савченко после российской тюрьмы. Она, к сожалению, считая, что из стали, из тюрьмы сразу отправилась на поле политического боя».
Также в интервью NewsOne Тимошенко назвала Савченко своей «личной, очень глубокой болью».
Сегодня суд в Киеве рассматривает вопрос об аресте Савченко, которая накануне была лишена депутатской неприкосновенности и задержана в здании парламента. Сама Савченко в суде объявила о начале голодовки и назвала свое задержание политически мотивированным.
Напомним, Генпрокуратура Украины обвинила Савченко в попытке организации госпереворота и подготовке к убийству первых лиц страны. По версии следствия, депутат и ее сторонники собирались взорвать здание Верховной рады, а также организовать теракты в центре Киева. Теперь ей может грозить пожизненный срок.
По мнению Тимошенко, Савченко следует отправить не в СИЗО, а на психологическую реабилитацию.
Юлия Тимошенко: «Нужно было настаивать на серьезной психологической реабилитации для Савченко после российской тюрьмы. Она, к сожалению, считая, что из стали, из тюрьмы сразу отправилась на поле политического боя».
Также в интервью NewsOne Тимошенко назвала Савченко своей «личной, очень глубокой болью».
Сегодня суд в Киеве рассматривает вопрос об аресте Савченко, которая накануне была лишена депутатской неприкосновенности и задержана в здании парламента. Сама Савченко в суде объявила о начале голодовки и назвала свое задержание политически мотивированным.
Напомним, Генпрокуратура Украины обвинила Савченко в попытке организации госпереворота и подготовке к убийству первых лиц страны. По версии следствия, депутат и ее сторонники собирались взорвать здание Верховной рады, а также организовать теракты в центре Киева. Теперь ей может грозить пожизненный срок.
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