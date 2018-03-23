Иранских хакеров обвинили в краже секретной информации у США

В ФБР заявили, что группа хакеров при поддержке правительства Ирана выкрала секретную информацию правительства США.
Такое заявление сделал заместитель директора ФБР Дэвид Боутич, выступая в американском Минюсте.
Дэвид Боутич, замдиректора ФБР: «Хакеры украли секреты нашего правительства, секреты в области торговли, наши технологии, идеи для военных и информацию о наших конкурентных преимуществах».
Кроме этого, США обвиняют девятерых иранских хакеров во взломе 320 университетов в 22 странах, из которых 144 были американскими. По словам первого заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна, ущерб в данном случае оценивается в 3,4 миллиарда долларов.
Этим же самым хакерам приписывается взлом Министерства труда, Федеральной комиссии по регулированию энергетики, серверов ООН и еще 36 крупных финансовых, медицинских, биотехнологических и других компаний. А один из хакеров — Бехзада Месри — обвиняется атаке на кабельный канал HBO в августе 2017 года и похищении 1,5 терабайта данных, в том числе сценария не вышедшего эпизода сериала «Игра престолов».
В ответ на действия хакеров Минфин США сегодня внес в санкционный список десять граждан Ирана и госорганизацию Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.
Дэвид Боутич, замдиректора ФБР: «Хакеры украли секреты нашего правительства, секреты в области торговли, наши технологии, идеи для военных и информацию о наших конкурентных преимуществах».
Кроме этого, США обвиняют девятерых иранских хакеров во взломе 320 университетов в 22 странах, из которых 144 были американскими. По словам первого заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна, ущерб в данном случае оценивается в 3,4 миллиарда долларов.
Этим же самым хакерам приписывается взлом Министерства труда, Федеральной комиссии по регулированию энергетики, серверов ООН и еще 36 крупных финансовых, медицинских, биотехнологических и других компаний. А один из хакеров — Бехзада Месри — обвиняется атаке на кабельный канал HBO в августе 2017 года и похищении 1,5 терабайта данных, в том числе сценария не вышедшего эпизода сериала «Игра престолов».
В ответ на действия хакеров Минфин США сегодня внес в санкционный список десять граждан Ирана и госорганизацию Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.
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