Покупатели устроили давку и драку из-за игрушек в краснодарском супермаркете: видео

В Интернете опубликовано видео давки из-за кружек с игрушками в краснодарском супермаркете.

2056 Краснодар

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Покупатели устроили настоящую битву за акционные кружки. Толпа ворвалась в супермаркет и едва не разнесла все полки.



При этом на записи слышно, что сотрудники магазина пытались успокоить людей, однако покупатели к их призывам не прислушались.



Как отмечают местные СМИ, внимание покупателей привлекла акция на кружки с фигурками героев мультфильмов.



Пользователи соцсетей осудили поведение участников давки, назвав их поведение «безобразием» и «дикостью».

