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    Покупатели устроили давку и драку из-за игрушек в краснодарском супермаркете: видео. Краснодар, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПокупатели устроили давку и драку из-за игрушек в краснодарском супермаркете: видео

    Покупатели устроили давку и драку из-за игрушек в краснодарском супермаркете: видео

    8 комментариев
    • Фото: vk.com
    Покупатели устроили давку и драку <nobr>из-за</nobr> игрушек в краснодарском супермаркете: видео

    Покупатели устроили давку и драку из-за игрушек в краснодарском супермаркете: видео

    Покупатели устроили давку и драку <nobr>из-за</nobr> игрушек в краснодарском супермаркете: видео
    • Фото: vk.com

      • В Интернете опубликовано видео давки из-за кружек с игрушками в краснодарском супермаркете.

      Покупатели устроили настоящую битву за акционные кружки. Толпа ворвалась в супермаркет и едва не разнесла все полки.

      При этом на записи слышно, что сотрудники магазина пытались успокоить людей, однако покупатели к их призывам не прислушались.

      Как отмечают местные СМИ, внимание покупателей привлекла акция на кружки с фигурками героев мультфильмов.

      Пользователи соцсетей осудили поведение участников давки, назвав их поведение «безобразием» и «дикостью».

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