«Пасквиль на МХАТ»: в Петербурге представляют премьеру самого смешного романа Булгакова

В преддверии Международного дня театра в «Балтийском доме» представляют профильную постановку — «Театральный роман». Пьеса считается одним из самых остроумных и смешных произведений Михаила Булгакова, рассказывающая о закулисной жизни.

Булгаков не мог не пройтись с юмором по тренингам системы Станиславского. В инсценировке постарались максимально сохранить не только остроумный текст писателя, но и откровенные взаимоотношения в неком театре, в котором угадывается коллектив старого МХТ.



Исходя из булгаковского текста, именно Иван Васильевич (прототип Станиславского) придумывает для актеров свои гениальные режиссерские задачи. Например, проехаться на велосипеде. В этой сценической версии к авторской иронии приделали трехметровую чайку — символ МХАТа.



Для главного драматического театра СССР Булгаков создал несколько пьес. «Театральный роман» появился после разрыва с МХАТом. Писателю просто необходимо было излить на бумаге всё, что он пережил, становясь драматургом. Это произведение называют предтечей «Мастера и Маргариты». В его эпизодах уже угадываются некоторые герои будущей культовой книги.



Мистика «Театрального романа» в постановке выражена метафорично: и черной чайкой, парящей над сценой, и несколькими велосипедами и самокатами. Которые подчеркивают: сколько бы не старались режиссеры-постановщики двигаться вперед, у них всё равно получается езда по кругу.



Леонид Алимов, режиссер-постановщик: «Как говорил Олег Николаевич Ефремов, в театре всегда кризис. Это было его любой фразой. Кризис и проблемы здесь и сейчас».



Леонид Алимов признается, что сегодня еще сложнее, потому что и у создателей, и у зрителей окончательно сбились прицелы. Что такое новаторство, что такое академизм? Вечный спор стал еще более яростным. В поиске нового языка порой забывают старую театральную школу.



Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Павла Рыжкова.