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    Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

    Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

    Савченко предложили политическое убежище в ЛНР
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • В Луганске пообещали рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Надежде Савченко, которую украинские власти обвинили в подготовке переворота.

    Обратиться с такой просьбой депутату Рады предложил представитель ЛНР в Минске Владислав Дейнего.

    Владислав Дейнего, уполномоченный представитель ЛНР в Минской контактной группе: «Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос».

    При этом он подчеркнул, что Луганск «не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по перевороту», сообщает «Обозреватель».

    смотретьНадежде Савченко грозит пожизненный срок
    Надежде Савченко грозит пожизненный срок
    Напомним, украинская прокуратура обвинила Савченко в подготовке переворота и захвата власти, а также в планировании убийства первых лиц государства. По версии следствия, депутат и ее сторонники собирались взорвать здание Верховной рады, а также организовать теракты в центре Киева.

    Сегодня суд рассматривает вопрос об аресте Савченко, которой может грозить пожизненный срок. Сама же Савченко в суде объявила о начале голодовки, назвала свое задержание политически мотивированным и заявила, что не считает ДНР и ЛНР террористическими организациями.

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