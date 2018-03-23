В Академии художеств спасают коня-натурщика

У лошади по кличке Бабахан производственная травма — повреждение задней ноги. 25-летнему ахалтекинцу требуется специальный уход, питание и лекарства.

Любимый художниками натурщик, ахалтекинец Бабахан шел на демонстрацию пластических поз на факультет скульптуры и, поскользнувшись, неудачно упал. Рентген не смог выявить травм, но в конюшне не исключают перелома, потому что при попытке Бабахана встать на больную ногу у него начинают хрустеть кости.



Организации подвеса, в котором сейчас находится Бабахан, предшествовала настоящая спецоперация. От места падения его доставили манипулятором МЧС, но узкий проход конюшни помешал крану довести коня до денника.



Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, 400-килограммового ахалтекинца поднимали двумя машинами и вручную. В какой-то момент обессиленный конь решил облегчить задачу своим спасителям и стал опираться на ноги. Сегодня он выглядит более чем уверенно — в основном благодаря соседству подруги. Это его качество истинного кавалера не осталось не замеченным художниками, писавшими его.



В мастерской батальной живописи ценят характер Бабахана. Он дает возможность изучать свое атлетическое сложение. А ему есть чем похвастаться. Хотя, говорят, излишних фамильярностей не терпит. Бывало, и кусался, и ноги студентам отдавливал, и на дыбы вставал. Зато всегда в образе.



К судьбе натурщика не остались равнодушными ни студенты, ни местные жители, регулярно видящие Бабахана торчащим из денника. Сейчас ему нужны специальные корма, чтобы не терять массу (он ведь почти не двигается) средства на медицинские исследования, и конечно, на лекарства.



25-летний ахалтекинец по имени Бабахан, что в переводе с тюркского означает одуванчик, работает в Академии художеств два года. За это время он научился спокойно позировать и терпеть все требования студентов, в основном скульпторов. А сегодня здесь все очень надеются, что его неунывающий характер поможет ему справиться с травмой.



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