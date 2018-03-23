СК и полиция заинтересовались крышей петербургского стадиона

«Стадион
Санкт-Петербург» вновь посетили зрители в погонах.
Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета из Москвы и оперативники Управления экономической безопасности регионального ГУ МВД провели обследование объектов арены на Крестовском.
В первую очередь, следователей интересовала крыша. По данным интернет-газеты «Фонтанка», уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере касается работы одного из субподрядчиков, занимавшегося обустройством знаменитой и вызывавшей споры раздвижной прозрачной кровли.
Компания «Атлант» после смены генподрядчика «Инжтрансстрой-СПб» погрязла в арбитражных тяжбах. Взыскать задолженности в сумме около шести миллионов рублей хотели как ее заказчик по работам на стадионе, так и субподрядчики.
К слову, эксперты строительной отрасли отмечают: нередко в историях с так называемым «задвоением» оплаты при возведении «Стадиона Санкт-Петербург» обходится и без злого умысла. Во время аврала после смены генподрядчика случалось, что за одни и те же работы и материалы с одним и тем же исполнителем рассчитывались и «Инжтрасстрой-СПб», и пришедший вместо него «Метрострой».
Так что правоохранители, похоже, решили воочию увидеть объемы подряда и пресловутую светопрозрачную пленку, которая была причиной нескольких масштабных протечек.
В первую очередь, следователей интересовала крыша. По данным интернет-газеты «Фонтанка», уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере касается работы одного из субподрядчиков, занимавшегося обустройством знаменитой и вызывавшей споры раздвижной прозрачной кровли.
Компания «Атлант» после смены генподрядчика «Инжтрансстрой-СПб» погрязла в арбитражных тяжбах. Взыскать задолженности в сумме около шести миллионов рублей хотели как ее заказчик по работам на стадионе, так и субподрядчики.
К слову, эксперты строительной отрасли отмечают: нередко в историях с так называемым «задвоением» оплаты при возведении «Стадиона Санкт-Петербург» обходится и без злого умысла. Во время аврала после смены генподрядчика случалось, что за одни и те же работы и материалы с одним и тем же исполнителем рассчитывались и «Инжтрасстрой-СПб», и пришедший вместо него «Метрострой».
Так что правоохранители, похоже, решили воочию увидеть объемы подряда и пресловутую светопрозрачную пленку, которая была причиной нескольких масштабных протечек.
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