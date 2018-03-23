ФРГ и Франция пообещали России «решительный ответ» из-за дела Скрипаля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что
премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран Евросоюза некие доказательства того, что Россия причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля в Солбсери.
Такое заявление Меркель сделала на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Тереза Мэй представила нам определенные доказательства», — сказала германский канцлер. Объяснять, что это за доказательства, она не стала, но заявила, что теперь Германия и Франция намерены приготовить для России «скоординированный и решительный» ответ.
Ангела Меркель: «Это требует скоординированного и решительного ответа со стороны ЕС и его членов. Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения».
При этом Меркель подчеркнула, что Германия и Франция «были едины во мнении, что необходимы еще какие-то дополнительные меры к отзыву посла». Канцлер ФРГ добавила, что Берлин и Париж «будут очень внимательно следить» за расследованием, которое проводят эксперты ОЗХО, хотя и считают, «что выводы уже сейчас очень убедительны».
В свою очередь, Эммануэль Макрон расценил отравление Скрипаля как удар по суверенитету европейских стран. И также заявил о необходимости принятия мер против России. О том какими будут эти меры, Макрон обещал объявить в ближайшее время.
Эммануэль Макрон: «Мы рассматриваем нападение как серьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которого следует необходимость в скоординированном и решительном ответе со стороны ЕС и его членов».
Между тем председатель Евросовета Дональд Туск отметил, что хотя страны Евросоюза и проявили солидарность с Великобританией, но говорить о возможных дальнейших мерах ЕС в связи с делом Скрипаля пока рано — нужно дождаться результатов расследования.
Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. При этом британские власти потребовали от стран Евросоюза принять в отношении России аналогичные меры. В ответ Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и объявила о закрытии Британского совета.
Также стало известно, что Евросоюз решил временно отозвать для консультаций своего посла из России. Кроме того, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что власти страны могут выслать сотрудников российских ведомств, заподозренных в разведывательной деятельности.
Ангела Меркель: «Это требует скоординированного и решительного ответа со стороны ЕС и его членов. Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения».
При этом Меркель подчеркнула, что Германия и Франция «были едины во мнении, что необходимы еще какие-то дополнительные меры к отзыву посла». Канцлер ФРГ добавила, что Берлин и Париж «будут очень внимательно следить» за расследованием, которое проводят эксперты ОЗХО, хотя и считают, «что выводы уже сейчас очень убедительны».
В свою очередь, Эммануэль Макрон расценил отравление Скрипаля как удар по суверенитету европейских стран. И также заявил о необходимости принятия мер против России. О том какими будут эти меры, Макрон обещал объявить в ближайшее время.
Эммануэль Макрон: «Мы рассматриваем нападение как серьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которого следует необходимость в скоординированном и решительном ответе со стороны ЕС и его членов».
Между тем председатель Евросовета Дональд Туск отметил, что хотя страны Евросоюза и проявили солидарность с Великобританией, но говорить о возможных дальнейших мерах ЕС в связи с делом Скрипаля пока рано — нужно дождаться результатов расследования.
Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. При этом британские власти потребовали от стран Евросоюза принять в отношении России аналогичные меры. В ответ Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и объявила о закрытии Британского совета.
Также стало известно, что Евросоюз решил временно отозвать для консультаций своего посла из России. Кроме того, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что власти страны могут выслать сотрудников российских ведомств, заподозренных в разведывательной деятельности.
Комментарии