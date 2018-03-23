Пострадавшие в ДТП под Псковом получили травмы головы

23 человека пострадали в аварии с туристическим автобусом в Псковской области. Те, кто не получил травмы, уже приехали в Петербург.

В аварии на федеральной трассе Минск — Санкт-Петербург ранним утром пострадали 23 человека. В Струго-Красненском районе Псковской области в результате столкновения с «жигулями» перевернулся пассажирский автобус, который вез туристов в Северную столицу.



На экскурсию вместе со взрослыми ехали в том числе 20 детей, 10 из них госпитализировали. Всего в салоне было 50 человек, включая водителя. Многие получили серьезные травмы и уже прооперированы. Двое взрослых находятся в реанимации, девятерым детям диагностировано состоянии средней тяжести.



По сведениям псковских полицейских, вероятным виновником ДТП является водитель «жигулей», который выехал на встречку. Очевидцы сообщают, что от столкновения его зажало в раскуроченном автомобиле. Для всех не пострадавших в этом ДТП власти Псковской области выделили автобус, который везет граждан Белоруссии в Петербург, где их разместят в гостинице.