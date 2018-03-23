Начал работу третий Московский культурный форум

Столичный «Манеж» превратился в центр культурной жизни города. Там открылся третий Московский культурный форум. Более 500 организаций подготовили для посетителей около 800 мероприятий, в том числе мастер-классы и творческие встречи.

91 Москва

Московский культурный форум мероприятие и серьезное, и нет. Прямо на входе вспоминают Олега Табакова. На сцене цветы, а рядом книга соболезнований. А для тех, кто, может, и в Третьяковке последний раз в школе был, проводят тест на арт-ориентацию: 12 вопросов, отвечать нужно, взмахивая рукой возле понравившегося варианта.



Тут же можно записаться на бесплатное занятие в культурный центр на Братиславской. На форуме представлены 500 музеев, театров, домов творчества, библиотек и школ искусств — можно записать ребенка, себя и даже пожилых родителей. Для с недавних пор работает программа «Активное долголетие». Данные по всем бесплатным для пенсионеров занятиям собраны в одном месте. Заполненную анкету отправят в центр по месту жительства, специалисты которого подберут курсы и перезвонят. На форуме можно купить билеты в театр со скидкой, сходить на лекции, где спикеры — от телеведущего Владимира Познера до блогера Кати Клэп.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.