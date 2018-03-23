Жителям Южной Кореи будут принудительно отключать компьютеры в конце рабочего дня

В Южной Корее людей теперь будут выпроваживать из офисов в конце рабочего дня, принудительно отключая им компьютеры.

Такие крайние меры пустила в ход городская администрация Сеула, спасая госслужащих от переработки. Чтобы они уходили с работы вовремя, с 30 марта их компьютеры по пятницам будут принудительно выключать в восемь вечера. Потом срок сдвинут на 7:30. А с мая операция «черный экран» будет начинаться в семь вечера.



Южная Корея славится своим ненормированным рабочим днем. Госслужащие здесь трудятся по 2700 часов в год — на тысячу часов больше, чем их коллеги из других развитых стран.



Но самое интересное — это даже не действия властей, а реакция корейских чиновников. 67% попросили сделать для них исключение и позволить им посидеть в пятницу на работе подольше.