Американские СМИ заявили о российском следе в скандале с Cambridge Analytica

В кулуарах саммита в Брюсселе обсуждали и скандал вокруг компании Cambridge Analytica. Ее обвинили в том, что она собирала персональные данные пользователей Facebook, чтобы влиять на политические процессы. Дальше всех в расследовании этого дела зашел телеканал CNN. За махинациями британской компании и американской соцсетью усмотрели происки русских.

882 Facebook

СМИ

соцсети

США

Американский канал не смог обойти стороной скандал с Cambridge Analytica. А уж связать его с Россией вообще святое дело — тем более, у одного из сотрудников британской компании, которая собирала данные пользователей Facebook, обнаружились русские корни. Кроме того, он был в России и выступал с лекцией в Санкт-Петербургском государственном университете.



Но чтобы доказать связь Cambridge Analytica с Россией пришлось изрядно постараться. В помощь журналистам — теория шести рукопожатий. Цепочка такая: глава Cambridge Analytica Александр Никс обратился к Джулиану Ассанжу, чтобы получить письма с почтового ящика Хиллари Клинтон. Таких писем у Ассанжа не было. Зато были данные с серверов других демократов, за утечкой которых стоят русские хакеры. Логика получается такая: поговорил с Ассанжем — значит связан с Россией.

