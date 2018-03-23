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    Американские СМИ заявили о российском следе в скандале с Cambridge Analytica. Facebook, СМИ, соцсети, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканские СМИ заявили о российском следе в скандале с Cambridge Analytica

    Американские СМИ заявили о российском следе в скандале с Cambridge Analytica

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    Американские СМИ заявили о российском следе в скандале с Cambridge Analytica

    Американские СМИ заявили о российском следе в скандале с Cambridge Analytica

      В кулуарах саммита в Брюсселе обсуждали и скандал вокруг компании Cambridge Analytica. Ее обвинили в том, что она собирала персональные данные пользователей Facebook, чтобы влиять на политические процессы. Дальше всех в расследовании этого дела зашел телеканал CNN. За махинациями британской компании и американской соцсетью усмотрели происки русских.

      Американский канал не смог обойти стороной скандал с Cambridge Analytica. А уж связать его с Россией вообще святое дело — тем более, у одного из сотрудников британской компании, которая собирала данные пользователей Facebook, обнаружились русские корни. Кроме того, он был в России и выступал с лекцией в Санкт-Петербургском государственном университете.

      Но чтобы доказать связь Cambridge Analytica с Россией пришлось изрядно постараться. В помощь журналистам — теория шести рукопожатий. Цепочка такая: глава Cambridge Analytica Александр Никс обратился к Джулиану Ассанжу, чтобы получить письма с почтового ящика Хиллари Клинтон. Таких писем у Ассанжа не было. Зато были данные с серверов других демократов, за утечкой которых стоят русские хакеры. Логика получается такая: поговорил с Ассанжем — значит связан с Россией.

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