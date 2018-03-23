Захватчик заложников во Франции выдвинул требование

Французские СМИ сообщают, что в результате теракта в Требе ранения получили по меньшей мере 12 человек.
По информации Firstpost, при захвате заложников пострадали 12 человек, еще двое, в том числе работавший в супермаркете мясник, считаются погибшими. Однако официально эти данные пока не подтверждены.
Между тем, как сообщает BFM TV, преступник, до сих пор находящийся в супермаркете, заявил о своих требованиях. Он потребовал освободить из тюрьмы террориста Салаха Абдеслама, причастного к терракту в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени 13 ноября 2015 года. Также отмечается, что преступник, скорее всего, был знаком французским спецслужбам.
По данным The Telegraph, злоумышленник имеет марокканское происхождение, ему 30 лет.
Ранее сегодня вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в городе Треб на юге Франции, это недалеко от Каркасона. По словам очевидцев, у злоумышленника были нож, пистолет и гранаты. Преступник объявил о своей приверженности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а во время нападения кричал, что это «месть за Сирию».
Позже появились сообщения, что примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет. При этом сам захватчик остается внутри здания.
Также сообщалось, что перед нападением на магазин в Требе преступник протаранил на автомобиле группу полицейских в Каркасоне. Один страж порядка был ранен.
Между тем, как сообщает BFM TV, преступник, до сих пор находящийся в супермаркете, заявил о своих требованиях. Он потребовал освободить из тюрьмы террориста Салаха Абдеслама, причастного к терракту в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени 13 ноября 2015 года. Также отмечается, что преступник, скорее всего, был знаком французским спецслужбам.
По данным The Telegraph, злоумышленник имеет марокканское происхождение, ему 30 лет.
Ранее сегодня вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в городе Треб на юге Франции, это недалеко от Каркасона. По словам очевидцев, у злоумышленника были нож, пистолет и гранаты. Преступник объявил о своей приверженности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а во время нападения кричал, что это «месть за Сирию».
Позже появились сообщения, что примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет. При этом сам захватчик остается внутри здания.
Также сообщалось, что перед нападением на магазин в Требе преступник протаранил на автомобиле группу полицейских в Каркасоне. Один страж порядка был ранен.
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