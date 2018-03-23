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    Скорая сбила пешеходов на переходе в Москве: видео. ДТП, пешеходы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСкорая сбила пешеходов на переходе в Москве: видео

    Скорая сбила пешеходов на переходе в Москве: видео

    5 комментариев
    • Фото: telegram.org / 112
    Скорая сбила пешеходов на переходе в Москве: видео

    Скорая сбила пешеходов на переходе в Москве: видео

    Скорая сбила пешеходов на переходе в Москве: видео
    • Фото: telegram.org / 112

      • Машина скорой помощи переехала нескольких человек в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы.

      ДТП случилось на пересечении 6-й Радиальной и Липецкой улиц. Карета скорой сбила людей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

      В результате одного пострадавшего доставили в больницу. Еще одному помощь оказали на месте.

      Сейчас обстоятельства ЧП выясняются. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, скорая ехала на большой скорости с включенными проблесковыми маячками. При этом не уточняется, была ли включена сирена.

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