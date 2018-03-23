Скорая сбила пешеходов на переходе в Москве: видео

Машина скорой помощи переехала нескольких человек в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы.
ДТП случилось на пересечении 6-й Радиальной и Липецкой улиц. Карета скорой сбила людей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате одного пострадавшего доставили в больницу. Еще одному помощь оказали на месте.
Сейчас обстоятельства ЧП выясняются. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, скорая ехала на большой скорости с включенными проблесковыми маячками. При этом не уточняется, была ли включена сирена.
В результате одного пострадавшего доставили в больницу. Еще одному помощь оказали на месте.
Сейчас обстоятельства ЧП выясняются. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, скорая ехала на большой скорости с включенными проблесковыми маячками. При этом не уточняется, была ли включена сирена.
Комментарии