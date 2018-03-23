Захватчик заложников во Франции убит

Мужчина, захвативший заложников в супермаркете во французском городе Треб, убит.
По данным агентства «Интерфакс», об этом сообщил глава городской администрации.
Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых. При этом отмечается, что примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет (возможно, им удалось сбежать).
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, это недалеко от Каркасона. По словам очевидцев, у злоумышленника были нож, пистолет и гранаты. Преступник объявил о своей приверженности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а во время нападения кричал, что это «месть за Сирию»
Также сообщалось, что перед нападением на магазин преступник протаранил на автомобиле группу полицейских. Одни страж порядка был ранен.
Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых. При этом отмечается, что примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет (возможно, им удалось сбежать).
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, это недалеко от Каркасона. По словам очевидцев, у злоумышленника были нож, пистолет и гранаты. Преступник объявил о своей приверженности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а во время нападения кричал, что это «месть за Сирию»
Также сообщалось, что перед нападением на магазин преступник протаранил на автомобиле группу полицейских. Одни страж порядка был ранен.
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