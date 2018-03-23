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    Россиянам разрешили мочить Манту

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    • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
    Россиянам разрешили мочить Манту

    Россиянам разрешили мочить Манту

    Россиянам разрешили мочить Манту
  • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

    • Главный фтизиатр Минздрава заявила, что туберкулиновую пробу Манту, которую делают в школах и детских садах, на самом деле можно мочить.

    Ирина Васильева подчеркнула, что пробу нельзя только механически повреждать — расчесывать или тереть мочалкой.

    Ирина Васильева, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ: «Мочить можно, нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой. Намочить можно, потом просто промокнуть и все. С пробой Манту все не так строго — просто нельзя раздражать кожу».

    При этом фтизиатр объяснила, что обычная рекомендация не мочить Манту связана как раз с тем, что намокшее часто место вытирают, что является механическим повреждением, передает ТАСС.

    Реакция Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция. Проба направлена на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Родители могут отказаться от пробы Манту для ребенка, но в этом случае они обязаны предоставить данные о том, что у их сына или дочки нет туберкулеза.

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