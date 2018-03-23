В Петербурге за стрельбу по полицейским задержан одноногий бандит: видео

Водителя внедорожника, который открыл стрельбу по стражам порядка, задержали бойцы Росгвардии.
Личность подозреваемого известна не только в Петербурге. Это так называемый криминальный авторитет Олег Малков. Он уже был неоднократно судим, в том числе за бандитизм и разбои. И даже сам когда-то стал жертвой покушения, в результате которого потерял ногу.
На кадрах спецоперации видно, как в квартиру заходят офицеры СОБР, а уже через пару минут они аккуратно надевают на него наручники. Оказать сопротивление подозреваемый на этот раз не успел.
Нападение на экипаж ДПС произошло два дня назад. Автомобиль Hummer остановили для проверки документов, однако на просьбу открыть багажник Малков неожиданно выхватил травматический пистолет и начал стрелять в сторону стражей порядка. Полицейские открыли ответный огонь, но тогда нарушителю удалось скрыться.
Против Малкова, который недавно освободился из колонии, возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти.
На кадрах спецоперации видно, как в квартиру заходят офицеры СОБР, а уже через пару минут они аккуратно надевают на него наручники. Оказать сопротивление подозреваемый на этот раз не успел.
Нападение на экипаж ДПС произошло два дня назад. Автомобиль Hummer остановили для проверки документов, однако на просьбу открыть багажник Малков неожиданно выхватил травматический пистолет и начал стрелять в сторону стражей порядка. Полицейские открыли ответный огонь, но тогда нарушителю удалось скрыться.
Против Малкова, который недавно освободился из колонии, возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти.
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