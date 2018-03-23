Лавров прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из ЕС

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал сообщения о возможной высылке российских дипломатов из стран ЕС. Министр иностранных дел заявил, что каждая страна должна принимать такие решения самостоятельно.
Лавров подчеркнул: расследование дела Скрипаля даже не завершилось, а Лондон пытается заставить партнеров делать конфронтационные шаги. При этом британские следователи по-прежнему не предоставили российской стороне никаких фактов. Об этом Лавров заявил в ходе визита во Вьетнам, где он встречался с президентом республики, генеральным секретарем Коммунистической партии и министром иностранных дел.
Глава российского дипведомства также подчеркнул важность отстаивания принципов правды и справедливости на международных площадках.
Сергей Лавров: «Мы очень признательны нашим друзьям за то, как бережно вы храните память об оказанной вам помощи в ходе освободительной войны и восстановления после войны. И сегодня мы продолжаем отстраивать принципы справедливости и правды в международных делах, координируя наши действия в международных организациях, прежде всего в ООН».
На переговорах также обсуждалось сотрудничество в военно-технической и экономической сферах. Делегацию из Вьетнама ждут на международном экономическом форуме в Петербурге.
Глава МИД РФ подчеркнул: обе страны заинтересованы в том, чтобы наряду с торговлей расширялись и взаимные инвестиции. В свою очередь президент Вьетнама Чан Дай Куанг заявил, что в республике ждут с визитом Владимира Путина.
Глава российского дипведомства также подчеркнул важность отстаивания принципов правды и справедливости на международных площадках.
Сергей Лавров: «Мы очень признательны нашим друзьям за то, как бережно вы храните память об оказанной вам помощи в ходе освободительной войны и восстановления после войны. И сегодня мы продолжаем отстраивать принципы справедливости и правды в международных делах, координируя наши действия в международных организациях, прежде всего в ООН».
На переговорах также обсуждалось сотрудничество в военно-технической и экономической сферах. Делегацию из Вьетнама ждут на международном экономическом форуме в Петербурге.
Глава МИД РФ подчеркнул: обе страны заинтересованы в том, чтобы наряду с торговлей расширялись и взаимные инвестиции. В свою очередь президент Вьетнама Чан Дай Куанг заявил, что в республике ждут с визитом Владимира Путина.
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