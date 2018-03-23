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    Надежде Савченко грозит пожизненный срок. аресты, Савченко, терроризм, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНадежде Савченко грозит пожизненный срок

    Надежде Савченко грозит пожизненный срок

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    Надежде Савченко грозит пожизненный срок

    Надежде Савченко грозит пожизненный срок

    Надежде Савченко грозит пожизненный срок

      Суд в Киеве сегодня начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об аресте на два месяца депутата Верховной рады Надежды Савченко.

      Ее доставили в зал заседаний и сначала поместили в специальный стеклянный бокс для подозреваемых. Но затем суд разрешил Савченко сесть рядом с адвокатами.

      Примечательно, что нардеп оделась так же, как во время судебного процесса против нее в России — в футболку с украинским трезубцем.

      Генпрокуратура Украины обвиняет ее сразу по семи статьям УК, включая свержение конституционного строя, захват государственной власти, организацию терактов, а также планирование убийства первых лиц страны, в том числе Петра Порошенко. По версии следствия, Савченко и ее сторонники собирались взорвать здание Верховной рады, а также организовать теракты в центре Киева с применением гранатометов и минометов. По указанным статьям ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

      Накануне Савченко лишили депутатской неприкосновенности и прямо из Верховной рады доставили в управление СБУ.

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