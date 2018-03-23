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    ЦИК назвал итоговую явку на президентских выборах

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    • Фото: cikrf.ru
    ЦИК назвал итоговую явку на президентских выборах

    ЦИК назвал итоговую явку на президентских выборах

    ЦИК назвал итоговую явку на президентских выборах
  • Фото: cikrf.ru

    • В выборах президента РФ приняли участие 67,54% избирателей.

    Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, на участки 18 марта пришел 73 млн 629 тыс. 581 избиратель.

    Убедительную победу одержал Владимир Путин. Его кандидатуру поддержали 56 млн 430 тыс. 712 избирателей (76,69%), говорится в итоговом протоколе ЦИК. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

    Как подчеркнула Памфилова, прошедшие выборы были свободными, конкурентными и прозрачными.


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