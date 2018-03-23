Кремль надеется, что руководство США откажется от русофобии

В Москве надеются, что в результате последних перестановок в администрации Дональда Трампа США смогут абстрагироваться от русофобии.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя для журналистов назначение Джона Болтона помощником президента США по национальной безопасности. Он отметил, что подобные перестановки — это «право президента США».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США».
Накануне президент США Дональд Трамп объявил в своем Twitter об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и о назначении на этот пост бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Наблюдатели ждут дальнейших кадровых перестановок в американской администрации.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США».
Накануне президент США Дональд Трамп объявил в своем Twitter об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и о назначении на этот пост бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Наблюдатели ждут дальнейших кадровых перестановок в американской администрации.
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