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    Кремль надеется, что руководство США откажется от русофобии

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    Кремль надеется, что руководство США откажется от русофобии

    Кремль надеется, что руководство США откажется от русофобии

    В Москве надеются, что в результате последних перестановок в администрации Дональда Трампа США смогут абстрагироваться от русофобии.

    Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя для журналистов назначение Джона Болтона помощником президента США по национальной безопасности. Он отметил, что подобные перестановки — это «право президента США».

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США».

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил в своем Twitter об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и о назначении на этот пост бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Наблюдатели ждут дальнейших кадровых перестановок в американской администрации.

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