Краснодарский край накрыла африканская оранжевая пыль: видео

Пыльная буря, накрывшая остров Крит, добралась до Кубани. В некоторых районах и городах Краснодарского края прошел коричневый снег с дождем.
Пользователи соцсетей опубликовали фотографии, на которых видны горные склоны в Сочи, покрытые оранжевым снегом. По словам синоптиков, такой эффект стал возможен из-за того, что частицы пыльной бури с Крита конденсировались в атмосфере и выпали на землю вместе с осадками.
Андрей Бондарь: руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра: «Облачный фронт пришел на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошел окрашенный дождь».
Синоптики уточняют, что выпавшие осадки не являются химическими и не могут нанести вреда здоровью людей, передает «Интерфакс».
Незадолго до этого желтый и розовый снег выпал в Одесской области Украины. После лабораторного анализа в нем также обнаружили примесь из коричневого песка.
Ранее сообщалось, что зародившейся в Африке пыльная буря накрыла греческий остров Крит, окрасив небо над ним в оранжево-красный цвет. У многих местных жителей и туристов из-за удушливой атмосферы начались проблемы с дыханием. На острове закрыты школы и многие учреждения.
Андрей Бондарь: руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра: «Облачный фронт пришел на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошел окрашенный дождь».
Синоптики уточняют, что выпавшие осадки не являются химическими и не могут нанести вреда здоровью людей, передает «Интерфакс».
Незадолго до этого желтый и розовый снег выпал в Одесской области Украины. После лабораторного анализа в нем также обнаружили примесь из коричневого песка.
Ранее сообщалось, что зародившейся в Африке пыльная буря накрыла греческий остров Крит, окрасив небо над ним в оранжево-красный цвет. У многих местных жителей и туристов из-за удушливой атмосферы начались проблемы с дыханием. На острове закрыты школы и многие учреждения.
Комментарии