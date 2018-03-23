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    Краснодарский край накрыла африканская оранжевая пыль: видео. Краснодарский край, погода, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКраснодарский край накрыла африканская оранжевая пыль: видео

    Краснодарский край накрыла африканская оранжевая пыль: видео

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    • Фото: Город Сочи / vk.com
    Краснодарский край накрыла африканская оранжевая пыль: видео

    Краснодарский край накрыла африканская оранжевая пыль: видео

    Краснодарский край накрыла африканская оранжевая пыль: видео
    • Фото: Город Сочи / vk.com

      • Пыльная буря, накрывшая остров Крит, добралась до Кубани. В некоторых районах и городах Краснодарского края прошел коричневый снег с дождем.

      Пользователи соцсетей опубликовали фотографии, на которых видны горные склоны в Сочи, покрытые оранжевым снегом. По словам синоптиков, такой эффект стал возможен из-за того, что частицы пыльной бури с Крита конденсировались в атмосфере и выпали на землю вместе с осадками.

      Андрей Бондарь: руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра: «Облачный фронт пришел на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошел окрашенный дождь».

      Синоптики уточняют, что выпавшие осадки не являются химическими и не могут нанести вреда здоровью людей, передает «Интерфакс».

      Незадолго до этого желтый и розовый снег выпал в Одесской области Украины. После лабораторного анализа в нем также обнаружили примесь из коричневого песка.

      Ранее сообщалось, что зародившейся в Африке пыльная буря накрыла греческий остров Крит, окрасив небо над ним в оранжево-красный цвет. У многих местных жителей и туристов из-за удушливой атмосферы начались проблемы с дыханием. На острове закрыты школы и многие учреждения.

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