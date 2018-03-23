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    США решили проверить производителя автоматов Калашникова

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    США решили проверить производителя автоматов Калашникова

    США решили проверить производителя автоматов Калашникова

    Прокуратура Майами (штат Флорида) проводит расследование в отношении Kalashnikov USA, которая занимается производством автоматов Калашникова.

    Представители прокуратуры заявили, что руководство завода во Флориде «имеет связи с главными союзниками российского президента Владимира Путина». В связи с этим решено проверить заявления на налоговые льготы, которые были поданы фабрикой в 2015 году.

    Также власти интересуются данными о работе компании RWC Group LLC, которой принадлежит завод Kalashnikov USA, передает Bloomberg.

    Сообщения о расследовании уже прокомментировали в концерне «Калашников». Представители концерна заявили, что не ведут бизнес и не сотрудничают ни с Kalashnikov USA, ни с какими-либо другими американскими компаниями, сообщает «Интерфакс».

    Напомним, в 2014 году американские власти ввели санкции против концерна «Калашников». После этого в RWC Group, которая в 2012 году стала эксклюзивным дистрибутором полуавтоматического варианта АК-47 в США, заявили, что оборвали все связи с РФ и в полной мере выполняют ограничительные меры.

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