Глава Минкомсвязи рассказал о вопросах к Facebook и WhatsApp

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что серьезные вопросы возникают не только к Telegram, но и к другим сервисам.
Глава ведомства призвал «не выдергивать из контекста» историю, связанную с претензиями к Telegram, отметив, что к Facebook и WhatsApp возникает больше вопросов, связанных с исполнением требований законодательства.
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: «Я считаю, что нам нужно, может быть, меньше устраивать вот этих информационных поводов, связанных с одним только Telegram, гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, WhatsApp, к другим мессенджерам».
По словам Никифорова, вопросы к Facebook и WhatsApp «стоят гораздо больше в остром ключе», передает ТАСС.
Отметим, что новые дискуссии о судьбе Telegram начались после решения Верховного суда, который отклонил иск руководства мессенджера к ФСБ. Представители Telegram в суде пытались оспорить приказ спецслужбы, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» данных, необходимых для декодирования.
После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить ФСБ необходимые данные. Если требование не будет выполнено, ведомство направит иск в суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру в России. В ответ основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки не принесут результатов, отметив, что конфиденциальность остается приоритетом компании.
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: «Я считаю, что нам нужно, может быть, меньше устраивать вот этих информационных поводов, связанных с одним только Telegram, гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, WhatsApp, к другим мессенджерам».
По словам Никифорова, вопросы к Facebook и WhatsApp «стоят гораздо больше в остром ключе», передает ТАСС.
Отметим, что новые дискуссии о судьбе Telegram начались после решения Верховного суда, который отклонил иск руководства мессенджера к ФСБ. Представители Telegram в суде пытались оспорить приказ спецслужбы, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» данных, необходимых для декодирования.
После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы предоставить ФСБ необходимые данные. Если требование не будет выполнено, ведомство направит иск в суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру в России. В ответ основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки не принесут результатов, отметив, что конфиденциальность остается приоритетом компании.
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