В центре Петербурга вырвавшийся из гнилой трубы фонтан разбил стекла в зданиях

В центре Петербурга
из-за прорыва изношенной трубы забил мощный фонтан горячей воды, который выбил стекла в близлежащих зданиях.
Инцидент произошел на Девятой Советской улице, 18. В результате аварии также было повреждено несколько автомобилей, без отопления осталось 38 домов, произошел провал асфальта, сообщает РИА Новости.
В городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению говорят, что дефект на этом участке выявили четвертый раз подряд за последние две недели, это связано с высокой степенью износа тепломагистрали. Последствия аварии пообещали устранить в течение 20 часов.
В городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению говорят, что дефект на этом участке выявили четвертый раз подряд за последние две недели, это связано с высокой степенью износа тепломагистрали. Последствия аварии пообещали устранить в течение 20 часов.
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