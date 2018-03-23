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    В центре Петербурга вырвавшийся из гнилой трубы фонтан разбил стекла в зданиях. аварии в ЖКХ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Петербурга вырвавшийся из гнилой трубы фонтан разбил стекла в зданиях

    В центре Петербурга вырвавшийся из гнилой трубы фонтан разбил стекла в зданиях

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    В центре Петербурга вырвавшийся из гнилой трубы фонтан разбил стекла в зданиях

    В центре Петербурга вырвавшийся из гнилой трубы фонтан разбил стекла в зданиях

    В центре Петербурга вырвавшийся из гнилой трубы фонтан разбил стекла в зданиях
    • Фото: fontanka.ru

      • В центре Петербурга из-за прорыва изношенной трубы забил мощный фонтан горячей воды, который выбил стекла в близлежащих зданиях.

      Инцидент произошел на Девятой Советской улице, 18. В результате аварии также было повреждено несколько автомобилей, без отопления осталось 38 домов, произошел провал асфальта, сообщает РИА Новости.

      В городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению говорят, что дефект на этом участке выявили четвертый раз подряд за последние две недели, это связано с высокой степенью износа тепломагистрали. Последствия аварии пообещали устранить в течение 20 часов.


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