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    В Петербурге задержали водителя Hummer, обстрелявшего полицейских

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    • Фото: spb_today / vk.com
    В Петербурге задержали водителя Hummer, обстрелявшего полицейских

    В Петербурге задержали водителя Hummer, обстрелявшего полицейских

    В Петербурге задержали водителя Hummer, обстрелявшего полицейских
  • Фото: spb_today / vk.com

    • В Петербурге задержали 56-летнего мужчину, который обстрелял полицейских во время проверки документов.

    Инцидент произошел в ночь на 20 марта. Стражи порядка остановили черный Hummer с номерами «001» для проверки документов и потребовали от водителя открыть багажник. Однако мужчина трижды выстрелил по полицейским. После этого началась погоня, правоохранители выпустили 36 пуль, однако стрелок смог скрыться.

    Обнаружить и задержать водителя Hummer удалось в ходе совместной спецоперации угрозыска и Росгвардии утром 23 марта. Выяснилось, что мужчина скрывался от полиции у своей знакомой.

    В настоящее время злоумышленник доставлен в отдел полиции. Ему грозит ответственность по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Как отмечает «Фонтанка», подозреваемый несколько раз был судим — еще к началу 1990-х его признали особо опасным рецидивистом. А в конце 90-х он получил 15 лет за бандитизм и покушение на убийство.

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