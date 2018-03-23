В Петербурге задержали водителя Hummer, обстрелявшего полицейских

В Петербурге задержали
56-летнего мужчину, который обстрелял полицейских во время проверки документов.
Инцидент произошел в ночь на 20 марта. Стражи порядка остановили черный Hummer с номерами «001» для проверки документов и потребовали от водителя открыть багажник. Однако мужчина трижды выстрелил по полицейским. После этого началась погоня, правоохранители выпустили 36 пуль, однако стрелок смог скрыться.
Обнаружить и задержать водителя Hummer удалось в ходе совместной спецоперации угрозыска и Росгвардии утром 23 марта. Выяснилось, что мужчина скрывался от полиции у своей знакомой.
В настоящее время злоумышленник доставлен в отдел полиции. Ему грозит ответственность по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как отмечает «Фонтанка», подозреваемый несколько раз был судим — еще к началу 1990-х его признали особо опасным рецидивистом. А в конце 90-х он получил 15 лет за бандитизм и покушение на убийство.
Обнаружить и задержать водителя Hummer удалось в ходе совместной спецоперации угрозыска и Росгвардии утром 23 марта. Выяснилось, что мужчина скрывался от полиции у своей знакомой.
В настоящее время злоумышленник доставлен в отдел полиции. Ему грозит ответственность по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как отмечает «Фонтанка», подозреваемый несколько раз был судим — еще к началу 1990-х его признали особо опасным рецидивистом. А в конце 90-х он получил 15 лет за бандитизм и покушение на убийство.
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