ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с крупным поставщиком лекарств

Федеральная антимонопольная служба заподозрила Минздрав в сговоре с крупнейшим в России поставщиком лекарств, компанией
«Р-фарм». ФАС считает, что компания продолжала заниматься госзакупками, когда уже не должна была.
«Создание преимущественных условий» — с такой формулировкой против Минздрава выступила Федеральная антимонопольная служба.
Проведя плановую проверку, служба установила, что Минздрав необъективно отнесся к компании «Р-фарм — крупнейшему поставщику лекарств на российском рынке. По данным „Ведомостей“», на нее приходится 8% госзакупок. В основном компания занимается препаратами против онкологических заболеваний, ВИЧ и гепатитов.
Как сообщает издание, за прошлый год «Р-фарм» нарушила 19 контрактов на госзакупки, но от торгов ее не отстранили. В компании утверждают, что никаких преимущественных условий не получали. А в Минздраве заявили, что проверку антимонопольщики провели с грубыми нарушениями и ведомство направит жалобу в Генпрокуратуру.
Проведя плановую проверку, служба установила, что Минздрав необъективно отнесся к компании «Р-фарм — крупнейшему поставщику лекарств на российском рынке. По данным „Ведомостей“», на нее приходится 8% госзакупок. В основном компания занимается препаратами против онкологических заболеваний, ВИЧ и гепатитов.
Как сообщает издание, за прошлый год «Р-фарм» нарушила 19 контрактов на госзакупки, но от торгов ее не отстранили. В компании утверждают, что никаких преимущественных условий не получали. А в Минздраве заявили, что проверку антимонопольщики провели с грубыми нарушениями и ведомство направит жалобу в Генпрокуратуру.
Комментарии