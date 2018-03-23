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    ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с крупным поставщиком лекарств. Минздрав, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС заподозрила Минздрав в сговоре с крупным поставщиком лекарств

    ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с крупным поставщиком лекарств

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    ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с крупным поставщиком лекарств

    ФАС заподозрила Минздрав в сговоре с крупным поставщиком лекарств

      Федеральная антимонопольная служба заподозрила Минздрав в сговоре с крупнейшим в России поставщиком лекарств, компанией «Р-фарм». ФАС считает, что компания продолжала заниматься госзакупками, когда уже не должна была.

      «Создание преимущественных условий» — с такой формулировкой против Минздрава выступила Федеральная антимонопольная служба.

      Проведя плановую проверку, служба установила, что Минздрав необъективно отнесся к компании «Р-фарм — крупнейшему поставщику лекарств на российском рынке. По данным „Ведомостей“», на нее приходится 8% госзакупок. В основном компания занимается препаратами против онкологических заболеваний, ВИЧ и гепатитов.

      Как сообщает издание, за прошлый год «Р-фарм» нарушила 19 контрактов на госзакупки, но от торгов ее не отстранили. В компании утверждают, что никаких преимущественных условий не получали. А в Минздраве заявили, что проверку антимонопольщики провели с грубыми нарушениями и ведомство направит жалобу в Генпрокуратуру.

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