Лидеры Евросоюза поддержали Терезу Мэй по делу Скрипаля

Накануне лидеры стран Евросоюза в Брюсселе в течение трех часов обсуждали инцидент в Солсбери. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что участники встречи согласились с Великобританией в том, что Россия, вероятно, несет ответственность за отравление британского шпиона. Впрочем, по итогам первого дня саммита, практических мер против России принято не было.

Обсуждение дела Скрипаля лидеры Европейского союза решили за ужином. Оценивать яд «Новичок» аппетитнее всего за европейской трапезой. Во время этого ужина премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пыталась убедить своих коллег, что именно Россия стоит за инцидентом в Солсбери. Более того, теперь она говорит о том, что Россия не просто виновата и угрожает Великобритании — она угрожает всему миру.



Тереза Мэй: «Россия организовала бесстыдную и дерзкую атаку на Великобританию, попытавшись убить двух человек на улицах Солсбери. Мы рассматриваем это как часть схемы российской агрессии против Европы и ее ближайших соседей, от Западных Балкан до Ближнего Востока».



Еще до ужина Мэй провела трехстороннюю встречу с канцлером Германии и президентом Франции. В ходе нее премьер-министр сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося в Солсбери, как часть группы нервно-паралитических веществ «Новичок».



Меркель и Макрон Мэй поддержали и отправились ужинать, а главное — убеждать остальных. И вроде как убедили. Участники встречи согласились с тем, что, высоко вероятно, что именно Россия несет ответственность за нападение в Солсбери и что нет другого правдоподобного объяснения. Впрочем, эта формулировка, а именно «высоко вероятно», говорит о том, что далеко не все согласны с доводами Лондона.



Такие страны, как Италия, Австрия, Кипр, Греция, Словакия или Бельгия ждут окончательного расследования и не спешат делать однозначные выводы. Премьер-министр Бельгии настаивает при этом, что диалог с Россией необходим сейчас как никогда.



Шарль Мишель, премьер Бельгии: «Внутри ЕС мы много говорим о России, но мало говорим с самой Россией. Эта констатация возникла еще задолго до Солсбери: нет постоянного политического канала высокого уровня, чтобы попытаться вместе с РФ решать разногласия. Надо попытаться открыть такой канал и двигаться к снижению эскалации».



В любом случае, как было объявлено накануне, обещая Великобритании максимальную солидарность, Европейский союз не собирается применять мер против России и расширять санкции. Теперь, когда с инцидентом в Солсбери покончили, саммит займется обсуждением Brexit. И уже без Терезы Мэй — свою миссию в Брюсселе она уже выполнила, сообщает корреспондент НТВ Вадим Глускер.



