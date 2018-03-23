Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» покидают Восточную Гуту

В российском Минобороны несколько минут назад заявили о значительном прогрессе в урегулировании ситуации в Восточной Гуте в Сирии.

В ведомстве сообщили, что достигнута договоренность по выводу из населенного пункта Хараста боевиков группировки «Ахрар аш-Шам».



Минобороны РФ: «В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки „Ахрар аш-Шам“ достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста (Восточная Гута). На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца».



По гуманитарному коридору вышли почти две тысячи экстремистов и членов их семей. Сейчас их перевозят в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин.



Хараста — один из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте.