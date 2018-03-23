Число пострадавших в ДТП под Псковом выросло до 18 человек

В аварии с автобусом в Псковской области пострадали 18 человек, большинство из них — жители Белоруссии.
По данным пресс-службы УВД Псковской области, авария случилась в пятницу утром на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель. Там водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Мерседес», который ехал из Минска в Санкт-Петербург.
В ДТП пострадали 18 человек, среди них десять детей и восемь взрослых. Все они доставлены в Псковскую областную больницу. Отмечается, что пятеро детей госпитализированы, еще пятерых осматривают врачи.
Как рассказал ТАСС, главный врач больницы Анатолий Волков, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Анатолий Волков, главврач Псковской областной больницы: «Тяжелое состояние у четверых, оказываем помощь, диагнозы не ставятся в пять минут. Из поступивших — двое жителей Псковской области, остальные — белорусы».
Всего в автобусе находились 50 человек, из них 11 — дети. Все они — жители Белоруссии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.
В ДТП пострадали 18 человек, среди них десять детей и восемь взрослых. Все они доставлены в Псковскую областную больницу. Отмечается, что пятеро детей госпитализированы, еще пятерых осматривают врачи.
Как рассказал ТАСС, главный врач больницы Анатолий Волков, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Анатолий Волков, главврач Псковской областной больницы: «Тяжелое состояние у четверых, оказываем помощь, диагнозы не ставятся в пять минут. Из поступивших — двое жителей Псковской области, остальные — белорусы».
Всего в автобусе находились 50 человек, из них 11 — дети. Все они — жители Белоруссии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.
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