В Кремле назвали главную цель внешней политики в понимании Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основная цель внешней политики в понимании Путина заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач.
Дмитрий Песков: «На мой взгляд, в понимании Путина основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач».
В интервью RT Песков подчеркнул, что глава государства четко понимает стоящие перед ним внутренние задачи и у него есть конкретный план развития.
Дмитрий Песков: «У него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие второстепенными и так далее. А потому президенту нужна поддержка со стороны дипломатии — для обеспечения комфортных условий их решения».
Песков также отметил, что в новый президентский срок Путин намерен развивать отношения со многими странами мира, в том числе с США и Европой. И заверил, что акцент на внутренних делах не приведет к большей изоляции России от мира.
Что касается новой гонки вооружений, то, по словам Пескова, Россия не намерена в нее ввязываться и планирует снизить военные расходы, несмотря на то что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны».
Ранее Путин заявлял, что Россия будет делать все, чтобы урегулировать спорные ситуации с другими странами «политико-дипломатическими средствами». При этом руководствоваться российские власти будут национальными интересами. Глава государства также отмечал, что Россия и дальше будет уделять внимание укреплению обороноспособности, однако никакой гонки вооружений устраивать не намерена.
В интервью RT Песков подчеркнул, что глава государства четко понимает стоящие перед ним внутренние задачи и у него есть конкретный план развития.
Дмитрий Песков: «У него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие второстепенными и так далее. А потому президенту нужна поддержка со стороны дипломатии — для обеспечения комфортных условий их решения».
Песков также отметил, что в новый президентский срок Путин намерен развивать отношения со многими странами мира, в том числе с США и Европой. И заверил, что акцент на внутренних делах не приведет к большей изоляции России от мира.
Что касается новой гонки вооружений, то, по словам Пескова, Россия не намерена в нее ввязываться и планирует снизить военные расходы, несмотря на то что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны».
Ранее Путин заявлял, что Россия будет делать все, чтобы урегулировать спорные ситуации с другими странами «политико-дипломатическими средствами». При этом руководствоваться российские власти будут национальными интересами. Глава государства также отмечал, что Россия и дальше будет уделять внимание укреплению обороноспособности, однако никакой гонки вооружений устраивать не намерена.
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