В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег

Более 150
дельфинов-гринд выбросились на берег в ночь на пятницу в заливе Хэмелин примерно в 10 км от города Огаста на юго-западе Австралии.
Как сообщает издание PerthNow, по последним данным, в живых осталось не более 15 из них. Сейчас у побережья собираются сотрудники природоохранных служб и жители окрестных населенных пунктов. Дельфины находятся на мелководье, и люди надеются, что с приходом высокой воды выживших гринд удастся переместить на глубину.
Джереми Чик, представитель природоохранной службы штата Западная Австралия: «Мы надеемся, что живые гринды сохранят силы, надеемся, что ветреная погода и возможные дожди помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан».
На берегу развернуты работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы для выяснения причин их гибели.
Пляжи в окрестностях закрыты для посещения. Рыбаки предупредили о скоплении неподалеку от залива большого количества акул.
Джереми Чик, представитель природоохранной службы штата Западная Австралия: «Мы надеемся, что живые гринды сохранят силы, надеемся, что ветреная погода и возможные дожди помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан».
Only 15 of the 150 short-finned pilot whales stranded at Hamelin Bay are still alive. Parks and Wildlife Service staff with veterinary assistance and support of Sea Search and Rescue trained volunteers are working to ensure the welfare of the surviving whales. pic.twitter.com/Ls86Y9hTx6— Parks and Wildlife (@WAParksWildlife) 23 марта 2018 г.
На берегу развернуты работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы для выяснения причин их гибели.
Пляжи в окрестностях закрыты для посещения. Рыбаки предупредили о скоплении неподалеку от залива большого количества акул.
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