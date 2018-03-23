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    Под Псковом в ДТП с туристическим автобусом пострадали семь детей и взрослый

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    Под Псковом в ДТП с туристическим автобусом пострадали семь детей и взрослый

    Под Псковом в ДТП с туристическим автобусом пострадали семь детей и взрослый

    Туристический автобус попал в ДТП в Псковской области.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой в экстренных службах, предварительно пострадали семь детей и взрослый.

    Источник: «В Псковской области произошло ДТП с участием туристического автобуса, по предварительным данным пострадали восемь человек, из которых семеро — дети».

    По словам источника, всего в автобусе находились 50 человек, из них 11 — дети.

    Подробности уточняются.

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