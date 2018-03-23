В Киеве суд изберет меру пресечения обвиняемой в терроризме Савченко

Сегодня суд в Киеве должен избрать меру пресечения для Надежды Савченко. Заседание начнется в 10 утра по Московскому времени.
Адвокат задержанной накануне депутата Верховной рады Надежды Савченко сообщил, что следствие ходатайствует о ее заключении под стражу. Напомним, накануне Савченко лишили депутатской неприкосновенности и прямо из здания Верховной рады доставили в управление СБУ.
Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко сразу по семи статьям Уголовного кодекса. В числе обвинений — попытки свержения конституционного строя, захвата государственной власти, незаконный оборот оружия, организация терактов, а также планирование убийства первых лиц страны, в том числе Петра Порошенко.
По версии следствия, Савченко и ее сторонники собирались взорвать здание Верховной рады, а также организовать теракты в центре Киева с применением гранатометов и минометов. По этим семи статьям обвинения ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко сразу по семи статьям Уголовного кодекса. В числе обвинений — попытки свержения конституционного строя, захвата государственной власти, незаконный оборот оружия, организация терактов, а также планирование убийства первых лиц страны, в том числе Петра Порошенко.
По версии следствия, Савченко и ее сторонники собирались взорвать здание Верховной рады, а также организовать теракты в центре Киева с применением гранатометов и минометов. По этим семи статьям обвинения ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.
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