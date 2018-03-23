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    В Киеве суд изберет меру пресечения обвиняемой в терроризме Савченко. Савченко, Украина, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Киеве суд изберет меру пресечения обвиняемой в терроризме Савченко

    В Киеве суд изберет меру пресечения обвиняемой в терроризме Савченко

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    В Киеве суд изберет меру пресечения обвиняемой в терроризме Савченко

    В Киеве суд изберет меру пресечения обвиняемой в терроризме Савченко

      Сегодня суд в Киеве должен избрать меру пресечения для Надежды Савченко. Заседание начнется в 10 утра по Московскому времени.

      Адвокат задержанной накануне депутата Верховной рады Надежды Савченко сообщил, что следствие ходатайствует о ее заключении под стражу. Напомним, накануне Савченко лишили депутатской неприкосновенности и прямо из здания Верховной рады доставили в управление СБУ.

      Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко сразу по семи статьям Уголовного кодекса. В числе обвинений — попытки свержения конституционного строя, захвата государственной власти, незаконный оборот оружия, организация терактов, а также планирование убийства первых лиц страны, в том числе Петра Порошенко.

      По версии следствия, Савченко и ее сторонники собирались взорвать здание Верховной рады, а также организовать теракты в центре Киева с применением гранатометов и минометов. По этим семи статьям обвинения ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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