В Анталье открыли памятник погибшему послу РФ Андрею Карлову

В Турции открыли монумент в память об убитом российском дипломате Андрее Карлове.
Барельеф с фотографией российского дипломата Андрея Карлова установили в городе Демре в турецкой провинции Анталья. Ранее одну из улиц в этом городе назвали именем погибшего в 2016 году российского посла.
В церемонии открытия барельефа принимала участие вдова российского дипломата Марина Карлова, а также турецкие политики.
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре, на глазах у журналистов и многочисленных гостей мероприятия. Убийцу — полицейского Мевлюта Алтынташа — ликвидировали прибывшие на место правоохранители. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.
Турецкие спецслужбы ведут расследование всех обстоятельств убийства. По подозрению в причастности к преступлению задержаны несколько человек.
В церемонии открытия барельефа принимала участие вдова российского дипломата Марина Карлова, а также турецкие политики.
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре, на глазах у журналистов и многочисленных гостей мероприятия. Убийцу — полицейского Мевлюта Алтынташа — ликвидировали прибывшие на место правоохранители. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.
Турецкие спецслужбы ведут расследование всех обстоятельств убийства. По подозрению в причастности к преступлению задержаны несколько человек.
Комментарии