Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  
    В Анталье открыли памятник погибшему послу РФ Андрею Карлову. Турция, дипломатия, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Анталье открыли памятник погибшему послу РФ Андрею Карлову

    В Анталье открыли памятник погибшему послу РФ Андрею Карлову

    комментировать
    В Анталье открыли памятник погибшему послу РФ Андрею Карлову

    В Анталье открыли памятник погибшему послу РФ Андрею Карлову

    В Анталье открыли памятник погибшему послу РФ Андрею Карлову

      В Турции открыли монумент в память об убитом российском дипломате Андрее Карлове.

      Барельеф с фотографией российского дипломата Андрея Карлова установили в городе Демре в турецкой провинции Анталья. Ранее одну из улиц в этом городе назвали именем погибшего в 2016 году российского посла.

      В церемонии открытия барельефа принимала участие вдова российского дипломата Марина Карлова, а также турецкие политики.

      Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре, на глазах у журналистов и многочисленных гостей мероприятия. Убийцу — полицейского Мевлюта Алтынташа — ликвидировали прибывшие на место правоохранители. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

      Турецкие спецслужбы ведут расследование всех обстоятельств убийства. По подозрению в причастности к преступлению задержаны несколько человек.

      Новости по теме

      Убийство посла РФ в Анкаре

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru