В Приморье вынесли приговор мужчине, ограбившему курьера фастфуда

Первореченский районный суд Владивостока приговорил к двум годам колонии мужчину, который напал на курьера во время доставки заказа, избил его и отнял контейнеры с роллами.
Два года в колонии проведет житель Владивостока, избивший и ограбивший курьера, развозившего еду.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Приморского края: «Представившись заказчиком, преступник предложил курьеру пройти вместе с ним в квартиру, где пообещал произвести расчет за доставку. Злоумышленник, нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, выхватив из его рук пакеты с четырьмя контейнерами, в которых находились роллы, общей стоимостью свыше 1,2 тысячи рублей. После этого грабитель скрылся с места преступления».
Потерпевшему курьеру была оказана медицинская помощь. Преступника нашли. Позже следователи установили, что мужчина совершил нападение в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет РИА Новости.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Приморского края: «Представившись заказчиком, преступник предложил курьеру пройти вместе с ним в квартиру, где пообещал произвести расчет за доставку. Злоумышленник, нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, выхватив из его рук пакеты с четырьмя контейнерами, в которых находились роллы, общей стоимостью свыше 1,2 тысячи рублей. После этого грабитель скрылся с места преступления».
Потерпевшему курьеру была оказана медицинская помощь. Преступника нашли. Позже следователи установили, что мужчина совершил нападение в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет РИА Новости.
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