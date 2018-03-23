Меркель призвала дождаться выводов ОЗХО по делу Скрипаля

По итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила перед журналистами и рассказала об обсуждении лидерами европейских стран дела об отравлении в британском Солсбери.
Канцлер Германии прокомментировала подписание итогового документа саммита ЕС, на котором лидеры стран Евросоюза согласились с теорией Великобритании о «вероятной причастности России» к инциденту в Солсбери. Меркель заявила, что необходимо дождаться результатов анализа проб отравляющего вещества, взятых в Солсбери, Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), цитирует ТАСС.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы долго дискутировали, но в конечном итоге единодушно сказали, что с высокой долей вероятности есть связь между нападением и Россией, и что вообще нет другого объяснения. Это была очень важная дискуссия. Так считают все члены ЕС. Британцы сейчас передали данные ОЗХО, мы подождем единой оценки. Мы полны решимости отреагировать словами и, в случае необходимости, принять сообща дальнейшие меры».
Ранее стало известно, что саммит ЕС не принял практических мер против России по делу об отравлении осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. При этом в ЕС согласились с версией Великобритании о том, что «Россия, вероятно, несет ответственность» за происшествие в Солсбери, где проживал бывший шпион.
Напомним, после происшествия 4 марта официальный Лондон сразу же обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипалей, утверждая что преступление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества российской разработки. Из-за этого из Лондона выслали 23 российских дипломата, а делегация британских политиков отказались присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу. Премьер Великобритании Тереза Мэй призвала коллег устроить «мировой флешмоб» по высылке российских дипломатов, но в ЕС идею не поддержали.
Эксперты Организации по запрещению химического оружия утверждают, что на анализ вещества требуется несколько недель. Россия полностью отвергает все обвинения. МИД РФ указал на явные странности развязанной антироссийской кампании и потребовал предоставить информацию о ходе расследования происшествия в Солсбери.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы долго дискутировали, но в конечном итоге единодушно сказали, что с высокой долей вероятности есть связь между нападением и Россией, и что вообще нет другого объяснения. Это была очень важная дискуссия. Так считают все члены ЕС. Британцы сейчас передали данные ОЗХО, мы подождем единой оценки. Мы полны решимости отреагировать словами и, в случае необходимости, принять сообща дальнейшие меры».
Ранее стало известно, что саммит ЕС не принял практических мер против России по делу об отравлении осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. При этом в ЕС согласились с версией Великобритании о том, что «Россия, вероятно, несет ответственность» за происшествие в Солсбери, где проживал бывший шпион.
Напомним, после происшествия 4 марта официальный Лондон сразу же обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипалей, утверждая что преступление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества российской разработки. Из-за этого из Лондона выслали 23 российских дипломата, а делегация британских политиков отказались присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу. Премьер Великобритании Тереза Мэй призвала коллег устроить «мировой флешмоб» по высылке российских дипломатов, но в ЕС идею не поддержали.
Эксперты Организации по запрещению химического оружия утверждают, что на анализ вещества требуется несколько недель. Россия полностью отвергает все обвинения. МИД РФ указал на явные странности развязанной антироссийской кампании и потребовал предоставить информацию о ходе расследования происшествия в Солсбери.
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