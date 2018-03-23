Торговая война: Китай намерен ввести пошлины на товары из США

Власти Китая обнародовали список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины, чтобы сбалансировать потери страны от введенных Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.
Рынки лихорадит из-за подписания президентом США Дональдом Трампом меморандума, о введении ряда торговых мер против Пекина. Дональд Трамп сообщил, что США вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%.
Власти Китая завили, что Министерство коммерции страны намерено разработать ответные меры, изучив общественное мнение по этому вопросу. Объявлено, что ведомство до 31 марта принимает предложения от экспертов, структур и представителей бизнеса по контрмерам, которые будут предприняты в ответ на пошлины США по алюминию и стали.
Министерство коммерции КНР уже обнародовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены встречные пошлины.
Сообщение Министерства коммерции КНР: «За 2017 год США ввезли в Китай товаров на 3 миллиарда долларов. Первая часть облагаемых налогом товаров состоит из 120 наименований, которые принесли США 977 миллионов долларов, в том числе свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы, пошлины на эти товары могут составить 15%. Вторая группа ввозимых из США товаров состоит из 8 наименований, импорт в Китай которых принес США 1,992 миллиарда долларов. В их числе свинина и продукты из свинины, переработанный алюминий. На эти товары могут быть введены пошлины в размере 25%».
На фоне всех этих новостей американский промышленный индекс на фондовой бирже в Нью-Йорке в четверг вечером рухнул сразу на 724,42 пункта (2,93%), остановившись в момент закрытия на отметке 23957 пунктов. Экономисты подчеркивают, что подобное падение Dow Jones было зафиксировано лишь четыре раза за всю историю.
А при открытии торгов основной индекс гонконгской биржи Hang Seng рухнул 3,67% до отметки 29930,23 пункта, пишет РИА Новости.
Власти Китая завили, что Министерство коммерции страны намерено разработать ответные меры, изучив общественное мнение по этому вопросу. Объявлено, что ведомство до 31 марта принимает предложения от экспертов, структур и представителей бизнеса по контрмерам, которые будут предприняты в ответ на пошлины США по алюминию и стали.
Министерство коммерции КНР уже обнародовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены встречные пошлины.
Сообщение Министерства коммерции КНР: «За 2017 год США ввезли в Китай товаров на 3 миллиарда долларов. Первая часть облагаемых налогом товаров состоит из 120 наименований, которые принесли США 977 миллионов долларов, в том числе свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы, пошлины на эти товары могут составить 15%. Вторая группа ввозимых из США товаров состоит из 8 наименований, импорт в Китай которых принес США 1,992 миллиарда долларов. В их числе свинина и продукты из свинины, переработанный алюминий. На эти товары могут быть введены пошлины в размере 25%».
На фоне всех этих новостей американский промышленный индекс на фондовой бирже в Нью-Йорке в четверг вечером рухнул сразу на 724,42 пункта (2,93%), остановившись в момент закрытия на отметке 23957 пунктов. Экономисты подчеркивают, что подобное падение Dow Jones было зафиксировано лишь четыре раза за всю историю.
А при открытии торгов основной индекс гонконгской биржи Hang Seng рухнул 3,67% до отметки 29930,23 пункта, пишет РИА Новости.
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