Саммит ЕС не принял практических антироссийских мер в связи с делом Скрипаля

Опубликовано итоговое заявление саммита ЕС по вопросу о якобы причастности России к делу об отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. В заявлении говорится, что страны ЕС разделяют мнение Великобритании о том, что Россия «вероятно несет ответственность» за происшествие в Солсбери.
Как передает ТАСС, саммит ЕС не принял практических мер против России по делу отравленного в английском Солсбери бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля. При этом в ЕС согласились с версией Великобритании о том, что «Россия, вероятно, несет ответственность» за происшествие в английском городе Солсбери. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита.
Из текста итогового заявления саммита ЕС: «Саммит ЕС чрезвычайно серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного Королевства, что ответственность с высокой вероятностью несет РФ, и нет другого вероятного объяснения. Саммит ЕС в самой категорической форме осуждает недавнюю атаку в Солсбери, выражает глубочайшие соболезнования всем тем, чьи жизни подверглись риску, и предлагает помощь в расследовании инцидента».
СМИ сообщали, что лидеры государств Евросоюза в течение нескольких часов обсуждали инцидент в Солсбери, но лидеры государств не могли согласовать формулировки для принятия итогового документа. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй до этого провела встречу в кулуарах саммита с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые сочли убедительной теорию Лондона «о причастности России». А в принятом итоговом заявлении саммита Евросоюз обещает Великобритании максимальную солидарность стран сообщества, но не включает при этом никаких практических мер против России.
Напомним, проживавший в Солсбери бывший сотрудник британских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, гражданка РФ, 4 марта были отравлены неизвестным веществом. Официальный Лондон моментально обвинил Москву в причастности к преступлению. Несмотря на то, что эксперты Организации по запрещению химического оружия утверждают, что на анализ яда требуется несколько недель, Великобритания молниеносно заявила, что Скрипали были отравлены неким российским веществом под названием «Новичок». МИД РФ указал на явные нестыковки в этих обвинениях и потребовал предоставить информацию о ходе расследования происшествия.
Из текста итогового заявления саммита ЕС: «Саммит ЕС чрезвычайно серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного Королевства, что ответственность с высокой вероятностью несет РФ, и нет другого вероятного объяснения. Саммит ЕС в самой категорической форме осуждает недавнюю атаку в Солсбери, выражает глубочайшие соболезнования всем тем, чьи жизни подверглись риску, и предлагает помощь в расследовании инцидента».
СМИ сообщали, что лидеры государств Евросоюза в течение нескольких часов обсуждали инцидент в Солсбери, но лидеры государств не могли согласовать формулировки для принятия итогового документа. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй до этого провела встречу в кулуарах саммита с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые сочли убедительной теорию Лондона «о причастности России». А в принятом итоговом заявлении саммита Евросоюз обещает Великобритании максимальную солидарность стран сообщества, но не включает при этом никаких практических мер против России.
Напомним, проживавший в Солсбери бывший сотрудник британских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, гражданка РФ, 4 марта были отравлены неизвестным веществом. Официальный Лондон моментально обвинил Москву в причастности к преступлению. Несмотря на то, что эксперты Организации по запрещению химического оружия утверждают, что на анализ яда требуется несколько недель, Великобритания молниеносно заявила, что Скрипали были отравлены неким российским веществом под названием «Новичок». МИД РФ указал на явные нестыковки в этих обвинениях и потребовал предоставить информацию о ходе расследования происшествия.
Комментарии