Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ в соревнованиях спортивных пар

Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане.
По итогам короткой и произвольной программ российский дуэт получил 225,53 балла. Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане Тарасова и Морозов заняли четвертое место.
Золото чемпионата мира в Милане в четверг завоевали олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо (245,84) из Германии. Победители состязания установили новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ, пишет ТАСС.
Бронзовую награду завоевал дуэт из Франции Ванесса Джеймс/Морган Сипре (218,36).
Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт (207,88) заняли четвертое место, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов (202,16) стали восьмыми.
Золото чемпионата мира в Милане в четверг завоевали олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо (245,84) из Германии. Победители состязания установили новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ, пишет ТАСС.
Бронзовую награду завоевал дуэт из Франции Ванесса Джеймс/Морган Сипре (218,36).
Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт (207,88) заняли четвертое место, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов (202,16) стали восьмыми.
Комментарии