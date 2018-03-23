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    Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ в соревнованиях спортивных пар

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ в соревнованиях спортивных пар

    Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ в соревнованиях спортивных пар

    Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро ЧМ в соревнованиях спортивных пар
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане.

    По итогам короткой и произвольной программ российский дуэт получил 225,53 балла. Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане Тарасова и Морозов заняли четвертое место.

    Золото чемпионата мира в Милане в четверг завоевали олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо (245,84) из Германии. Победители состязания установили новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ, пишет ТАСС.

    Бронзовую награду завоевал дуэт из Франции Ванесса Джеймс/Морган Сипре (218,36).

    Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт (207,88) заняли четвертое место, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов (202,16) стали восьмыми.

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