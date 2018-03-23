«Парк советского прошлого»: в Прибалтике растет мода на ностальгию по СССР

Пока власти Латвии запрещают русский язык в школах, простые жители Прибалтики едут отдыхать в «парк советского периода» и реставрируют раритетные автомобили, сделанные в СССР. А на экскурсии по местам, сохранившим колорит советского прошлого, наблюдается настоящий туристический бум.
Парламент Латвии, несмотря на многотысячные митинги, принял закон о запрете преподавания в школах на русском языке. Уже через 3 года 40% жителей Латвии фактически лишатся возможности дать детям полноценное среднее образование. Но, несмотря на явный антироссийский курс властей, несмотря на их нелюбовь к советской эпохе, в простых жителях Латвии жива сентиментальность в отношении прошлого. Слишком колоритным было то время, слишком много в нем было ярких реалий, по которым слегка скучают все, кто «родом из СССР». Вот и появляются в Прибалтике рестораны, где разливают советские сорта пива и поют шлягеры времен СССР, а граждане пересаживаются с иномарок на старенькие «шестерки». Специальный репортаж корреспондента НТВ Андрея Храмцова.
Бас-гитарист школьного ансамбля и по совместительству директор этой таллинской школы Хендрик Агур даже в страшном сне не мог себе представить, что его обвиняют в идеологической диверсии. Агур запланировал провести детский концерт с исполнением советских шлягеров.
Хендрик Агур, директор гимназии: «Начинали ругаться: „Что такое? Почему же советская музыка?“»
Но, несмотря на угрозы увольнения и мести националистов, концерт он все-таки провел. «Миллион алых роз», «Арлекино» и другие хиты советской эстрады в исполнении школьников собрали полный зал взрослых. На все обвинения в симпатии к «оккупантам» Агур объясняет: это просто музыка, которую сочиняли, в том числе, и прибалтийские авторы.
Хендрик Агур: «Нужно, чтобы люди знали свою историю. 50 лет было советское время, но тогда тоже люди были счастливые».
Сейчас в странах Балтии советское в тренде. Вилюмас Малинаускас — основатель парка «Грутас», где собрано большинство стоявших в Литве коммунистических памятников, признается, что поиск экспонатов превратился в целую спецоперацию, ведь жители растащили их по загородным домам.
Вилюмас Малинаускас, директор парка «Грутас»: «Должно было быть в местах хранения 98 скульптур. По списку нашли только 42. А пока собирал их месяц по всей Литве, нашли уже только 39».
«Парк советского периода» ежегодно посещают десятки тысяч туристов со всего мира. Особой популярностью он пользуется у «рожденных в СССР», таких, как, например, Светлана и Николай из белорусского Гродно, приехавших показать своим детям, как выглядела их молодость.
Судя по сообщениям в соцсетях американского посольства в Эстонии, немаловажным событием в их жизни стала недавняя покупка сотрудником диппредставительства «шестерки» 1987 года выпуска. Но местные любители автораритетов не удивляются: сейчас в моде не «немцы» и не «японцы», но советские «Лады» и «Москвичи».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Бас-гитарист школьного ансамбля и по совместительству директор этой таллинской школы Хендрик Агур даже в страшном сне не мог себе представить, что его обвиняют в идеологической диверсии. Агур запланировал провести детский концерт с исполнением советских шлягеров.
Хендрик Агур, директор гимназии: «Начинали ругаться: „Что такое? Почему же советская музыка?“»
Но, несмотря на угрозы увольнения и мести националистов, концерт он все-таки провел. «Миллион алых роз», «Арлекино» и другие хиты советской эстрады в исполнении школьников собрали полный зал взрослых. На все обвинения в симпатии к «оккупантам» Агур объясняет: это просто музыка, которую сочиняли, в том числе, и прибалтийские авторы.
Хендрик Агур: «Нужно, чтобы люди знали свою историю. 50 лет было советское время, но тогда тоже люди были счастливые».
Сейчас в странах Балтии советское в тренде. Вилюмас Малинаускас — основатель парка «Грутас», где собрано большинство стоявших в Литве коммунистических памятников, признается, что поиск экспонатов превратился в целую спецоперацию, ведь жители растащили их по загородным домам.
Вилюмас Малинаускас, директор парка «Грутас»: «Должно было быть в местах хранения 98 скульптур. По списку нашли только 42. А пока собирал их месяц по всей Литве, нашли уже только 39».
«Парк советского периода» ежегодно посещают десятки тысяч туристов со всего мира. Особой популярностью он пользуется у «рожденных в СССР», таких, как, например, Светлана и Николай из белорусского Гродно, приехавших показать своим детям, как выглядела их молодость.
Судя по сообщениям в соцсетях американского посольства в Эстонии, немаловажным событием в их жизни стала недавняя покупка сотрудником диппредставительства «шестерки» 1987 года выпуска. Но местные любители автораритетов не удивляются: сейчас в моде не «немцы» и не «японцы», но советские «Лады» и «Москвичи».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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