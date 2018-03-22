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    Пыльная буря накрыла греческий остров Крит: видео. Греция, Крит, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПыльная буря накрыла греческий остров Крит: видео

    Пыльная буря накрыла греческий остров Крит: видео

    1 комментарий
    • Фото: @HansTenk / twitter.com
    Пыльная буря накрыла греческий остров Крит: видео

    Пыльная буря накрыла греческий остров Крит: видео

    Пыльная буря накрыла греческий остров Крит: видео
    • Фото: @HansTenk / twitter.com

      • Пользователи соцсетей выкладывают в Сеть невероятные кадры, сделанные на острове Крит. Из-за пыльной бури, окрасившей все в красный цвет, видимость не превышает несколько сотен метров.

      Жители греческого острова Крит страдают от зародившейся в Африке пыльной бури, представляющей существенную угрозу здоровью людей. Власти Греции выпустили предупреждение для людей, страдающих респираторными заболеваниями.

      Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, пыльная буря накрыла греческий остров Крит, окрасив небо над ним в оранжево-красный цвет. Видимость затруднена. У многих людей из-за удушливой атмосферы начались проблемы с дыханием. Пешеходы закрывают лицо платками, масками и респираторами. Закрыты школы и многие учреждения.

      Как объяснили специалисты, причиной пыльной бури, окрасившей небо и пейзажи Крита в красный цвет, стало чрезвычайно высокое атмосферное давление. С побережья Северной Африки двинулись теплые воздушные массы, которые принесли с собой пыль.

      Пользователи соцсетей выкладывают в Интернет кадры с пыльной бури, сравнивая их с марсианскими пейзажами.



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