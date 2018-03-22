В Краснодарском крае ищут пропавшего в лесу подростка

В Мостовском районе Краснодарского края ведется поисковая операция.
15-летний подросток заблудился в лесу.
В Мостовском районе Краснодарского края 15-летний подросток в четверг утром ушел в лес и не вернулся. Родственники обратились в полицию. По словам матери пропавшего подростка, сын сумел днем дозвониться ей по мобильному телефону, и сказал, что заблудился в лесу. После этого связь прервалась.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Личный состав Отдела МВД России по Мостовскому району поднят по команде „Общий сбор“. На розыск несовершеннолетнего ориентированы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы, в число которых вошло около 30 полицейских, сотрудники МЧС, а также егеря».
В полиции сообщили, что поисковую операцию осложняют плохие погодные условия: сейчас в Мостовском районе идет снег, температура воздуха опустилась до минусовых значений, цитирует РИА Новости.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Личный состав Отдела МВД России по Мостовскому району поднят по команде „Общий сбор“. На розыск несовершеннолетнего ориентированы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы, в число которых вошло около 30 полицейских, сотрудники МЧС, а также егеря».
В полиции сообщили, что поисковую операцию осложняют плохие погодные условия: сейчас в Мостовском районе идет снег, температура воздуха опустилась до минусовых значений, цитирует РИА Новости.
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