В Турции разбился истребитель F-16

Истребитель
F-16 ВВС Турции разбился во время тренировочного полета.
Из заявления Генштаба вооруженных сил Турции: «Истребитель F-16 упал в провинции Невшехир во время учебного полета».
Губернатор провинции Невшехир Хасан Унвер заявил турецким СМИ, что пилот разбившегося истребителя погиб, пишет ТАСС. Военные выясняют, что было причиной авиакатастрофы.
Губернатор провинции Невшехир Хасан Унвер заявил турецким СМИ, что пилот разбившегося истребителя погиб, пишет ТАСС. Военные выясняют, что было причиной авиакатастрофы.
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