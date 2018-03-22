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    В Турции разбился истребитель F-16

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    В Турции разбился истребитель F-16

    В Турции разбился истребитель <nobr>F-16</nobr>

    Истребитель F-16 ВВС Турции разбился во время тренировочного полета.

    Из заявления Генштаба вооруженных сил Турции: «Истребитель F-16 упал в провинции Невшехир во время учебного полета».

    Губернатор провинции Невшехир Хасан Унвер заявил турецким СМИ, что пилот разбившегося истребителя погиб, пишет ТАСС. Военные выясняют, что было причиной авиакатастрофы.

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