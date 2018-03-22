Хакеры с Запада и Украины попытались сорвать выборы названий для супероружия РФ

Российские военные отразили массированную
DDoS-атаку, организованную злоумышленниками во время финального голосования за название новейшего оружия.
Как отметили в военном ведомстве, всего на сайт Минобороны в последний день голосования было совершено семь атак. Пять из них были средней интенсивности. А две наиболее мощных пришлись на последний час голосования.
При этом подчеркивается, что атаки велись с территории Западной Европы, Америки и Украины, передает «Интерфакс».
Минобороны РФ: «Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDOS-атаки были нейтрализованы. Попытки атаковать сайт были произведены с территории Западной Европы — страна установлена, североамериканского континента и Украины».
Отметим, что сегодня завершились выборы названий для передового российского вооружения, о создании которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию. Участники голосования, которое проходило на сайте Минобороны, решили, что новый российский подводный беспилотник будет называться «Посейдон», новейший боевой лазерный комплекс — «Пересвет», а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — «Буревестник».
При этом подчеркивается, что атаки велись с территории Западной Европы, Америки и Украины, передает «Интерфакс».
Минобороны РФ: «Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDOS-атаки были нейтрализованы. Попытки атаковать сайт были произведены с территории Западной Европы — страна установлена, североамериканского континента и Украины».
Отметим, что сегодня завершились выборы названий для передового российского вооружения, о создании которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию. Участники голосования, которое проходило на сайте Минобороны, решили, что новый российский подводный беспилотник будет называться «Посейдон», новейший боевой лазерный комплекс — «Пересвет», а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — «Буревестник».
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