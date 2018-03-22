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    Россия направила военных в Центральную Африку

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    Россия направила военных в Центральную Африку

    Россия направила военных в Центральную Африку

    Россия оказала Центральноафриканской Республике (ЦАР) безвозмездную военно-техническую помощь.

    В частности, решено поставить партию стрелкового вооружения и боеприпасов. Кроме того, в африканскую страну командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов. Они займутся подготовкой военнослужащих ЦАР.

    Как подчеркнули в МИД РФ, военная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении ЦАР и в русле общих усилий по укреплению национальных силовых структур этой страны.

    Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поддерживают усилия властей ЦАР по скорейшему прекращению межэтнических и межконфессиональных столкновений и восстановление государственной власти на всей территории страны.

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