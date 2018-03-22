Россия направила военных в Центральную Африку

Россия оказала Центральноафриканской Республике (ЦАР) безвозмездную
военно-техническую помощь.
В частности, решено поставить партию стрелкового вооружения и боеприпасов. Кроме того, в африканскую страну командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов. Они займутся подготовкой военнослужащих ЦАР.
Как подчеркнули в МИД РФ, военная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении ЦАР и в русле общих усилий по укреплению национальных силовых структур этой страны.
Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поддерживают усилия властей ЦАР по скорейшему прекращению межэтнических и межконфессиональных столкновений и восстановление государственной власти на всей территории страны.
Как подчеркнули в МИД РФ, военная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении ЦАР и в русле общих усилий по укреплению национальных силовых структур этой страны.
Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поддерживают усилия властей ЦАР по скорейшему прекращению межэтнических и межконфессиональных столкновений и восстановление государственной власти на всей территории страны.
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