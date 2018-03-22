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    Главу дагестанского УФАС задержали за взятку часами и ружьем

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    • Фото: dagestan.fas.gov.ru, Следком РФ
    Главу дагестанского УФАС задержали за взятку часами и ружьем

    Главу дагестанского УФАС задержали за взятку часами и ружьем

    Главу дагестанского УФАС задержали за взятку часами и ружьем
  • Фото: dagestan.fas.gov.ru, Следком РФ

    • Руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Дагестану Кубасая Кубасаева обвинили в получении взяток.

    По данным следствия, чиновник с 2013 по 2015 годы получил от директора госучреждения «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» Шамиля Кадиева взятки на общую сумму более 3 млн рублей. Кубасаеву вручали не только деньги, но и различные предметы, в том числе швейцарские часы и охотничье ружье.

    В обмен чиновник не мешал проводить аукционы на право заключения государственных контрактов.

    Кубасаев уже задержан, ему предъявлено обвинение. Также проверяется причастность главы УФАС к другим коррупционным преступлениям, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

    смотретьЗадержанным дагестанским чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве
    Задержанным дагестанским чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве
    Надо сказать, что ранее в этом году в Дагестане были задержаны сразу несколько высокопоставленных чиновников. В частности, в мошенничестве заподозрили исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителей. А до этого правоохранители задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора города.

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