Главу дагестанского УФАС задержали за взятку часами и ружьем

Руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Дагестану Кубасая Кубасаева обвинили в получении взяток.
По данным следствия, чиновник с 2013 по 2015 годы получил от директора госучреждения «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» Шамиля Кадиева взятки на общую сумму более 3 млн рублей. Кубасаеву вручали не только деньги, но и различные предметы, в том числе швейцарские часы и охотничье ружье.
В обмен чиновник не мешал проводить аукционы на право заключения государственных контрактов.
Кубасаев уже задержан, ему предъявлено обвинение. Также проверяется причастность главы УФАС к другим коррупционным преступлениям, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Надо сказать, что ранее в этом году в Дагестане были задержаны сразу несколько высокопоставленных чиновников. В частности, в мошенничестве заподозрили исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителей. А до этого правоохранители задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора города.
В обмен чиновник не мешал проводить аукционы на право заключения государственных контрактов.
Кубасаев уже задержан, ему предъявлено обвинение. Также проверяется причастность главы УФАС к другим коррупционным преступлениям, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Надо сказать, что ранее в этом году в Дагестане были задержаны сразу несколько высокопоставленных чиновников. В частности, в мошенничестве заподозрили исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителей. А до этого правоохранители задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора города.
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