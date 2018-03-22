Проклятие спящих <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Проклятие спящих 16+
    •  
    Питерских муниципалов уличили в чрезмерных тратах на праздники. Санкт-Петербург, ФАС, коррупция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерских муниципалов уличили в чрезмерных тратах на праздники

    Питерских муниципалов уличили в чрезмерных тратах на праздники

    комментировать

    Питерских муниципалов уличили в чрезмерных тратах на праздники

    Питерских муниципалов уличили в чрезмерных тратах на праздники

      Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы нашло серьезные недочеты в работе муниципального образования «Сампсониевское».

      Контролеры выявили, что муниципалы незаконно заключили пять контрактов на проведение праздников с единственным поставщиком услуг и нарушили сроки размещения документации. Речь идет о мероприятиях, проводимых в ДК «Выборгский», когда для таких торжеств выкупался весь зал.

      В ФАС сообщили, что будут возбуждены административные дела в связи с нарушением законодательства о контрактной системе, в рамках которых будет определен размер штрафа. При этом заключившего незаконные контракты чиновника накажут суммой ниже 50 тыс. рублей.

      Основанием для возбуждения административных дел послужила статья интернет-газеты «Фонтанка», подробно изучившая расчет по одному из контрактов муниципалов из «Сампсониевского» на проведение концерта в Татьянин день.

      Журналисты заподозрили, что на сам праздник предполагалось потратить лишь 30% суммы, а остальные средства — на вознаграждение поставщику и некоему получателю, обозначенному в документе буквами МО.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru