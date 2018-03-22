Питерских муниципалов уличили в чрезмерных тратах на праздники

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы нашло серьезные недочеты в работе муниципального образования «Сампсониевское».
Контролеры выявили, что муниципалы незаконно заключили пять контрактов на проведение праздников с единственным поставщиком услуг и нарушили сроки размещения документации. Речь идет о мероприятиях, проводимых в ДК «Выборгский», когда для таких торжеств выкупался весь зал.
В ФАС сообщили, что будут возбуждены административные дела в связи с нарушением законодательства о контрактной системе, в рамках которых будет определен размер штрафа. При этом заключившего незаконные контракты чиновника накажут суммой ниже 50 тыс. рублей.
Основанием для возбуждения административных дел послужила статья интернет-газеты «Фонтанка», подробно изучившая расчет по одному из контрактов муниципалов из «Сампсониевского» на проведение концерта в Татьянин день.
Журналисты заподозрили, что на сам праздник предполагалось потратить лишь 30% суммы, а остальные средства — на вознаграждение поставщику и некоему получателю, обозначенному в документе буквами МО.
В ФАС сообщили, что будут возбуждены административные дела в связи с нарушением законодательства о контрактной системе, в рамках которых будет определен размер штрафа. При этом заключившего незаконные контракты чиновника накажут суммой ниже 50 тыс. рублей.
Основанием для возбуждения административных дел послужила статья интернет-газеты «Фонтанка», подробно изучившая расчет по одному из контрактов муниципалов из «Сампсониевского» на проведение концерта в Татьянин день.
Журналисты заподозрили, что на сам праздник предполагалось потратить лишь 30% суммы, а остальные средства — на вознаграждение поставщику и некоему получателю, обозначенному в документе буквами МО.
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