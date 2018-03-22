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    Савченко назвала украинскую власть «гнилой ямой». задержание, Савченко, терроризм, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСавченко назвала украинскую власть «гнилой ямой»

    Савченко назвала украинскую власть «гнилой ямой»

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    Савченко назвала украинскую власть «гнилой ямой»

    Савченко назвала украинскую власть «гнилой ямой»

    Савченко назвала украинскую власть «гнилой ямой»

      Сегодня некогда самую ярую защитницу киевской власти, героя Украины Надежду Савченку лишили депутатской неприкосновенности: Верховная рада дала добро на ее уголовное преследование и арест.

      По данным украинской Генпрокуратуры, Савченко готовила теракт (хотела взорвать в парламенте гранату) и, вообще, пыталась устроить госпереворот. Сегодня утром на заседание комитета, который должен был лишить ее депутатской неприкосновенности Савченко заявилась во всеоружии.

      Надежда Савченко, депутат Верховной рады Украины: «Вы ходите очень близко к смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не было? В сумочке. Были у меня гранаты! Вас очень пугало, когда я пришла в Раду, и вы поняли, что вы не контролируете ситуацию. Вы привыкли все контролировать. Вы привыкли быть богами и царями этого мира».

      Опальный политик показала все два плода граната. Парламентарии шутку не оценили и единодушно рекомендовали снять с Савченко депутатскую неприкосновенность. Вопрос о возможности ее ареста решался уже в сессионном зале. Прокуратура смонтировала ролик. Из него следовало, что за Савченко следили давно: прозвучала запись ее переговоров о закупке оружия. Савченко и ее сообщник Владимир Рубан вербуют военнослужащих для будущего путча, который должен пройти в несколько этапов. Первый — массовые акции протеста. Затем предполагалось «погнать» Порошенко вместе с его свитой, если он сам не сбежит. Савченко обвинили и в контактах с лидерами ДНР и ЛНР. Когда прокрутили запись разговора Савченко о том, что в Донецке, оказывается, порядок наведен и улицы светятся, депутаты возмущенно закричали: «Ложь! Предательство! Позор!» Свое ответное слово Савченко начала с уже знакомого приветствия украинским депутатам.

      Надежда Савченко: «Сейчас усретесь! Вот звезда героя Украины! Вы сейчас кричите „позор!“ звезде героя Украины. А вот это депутатское удостоверение, депутатский мандат. И что вы предлагаете мне предать в первую очередь? Сложить мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды героя, как многие хотят. Но я ее не предам. А что такое мандат? Это право простых украинцев быть представленными здесь. Чужеродными в этой гнилой яме. Вы пробовали остановить войну, перестать воровать, как вы обещали? Украинцы хотят мира и с той, и с другой стороны. Но главный враг мира на Украине — это украинская власть».

      Савченко как будто и не пыталась отрицать предъявленные обвинения. Зато она азартно разоблачала своих вчерашних единомышленников. Не так давно она заявила, что оружие, из которого расстреляли «Небесную сотню», привез евромайдановский активист Пашинский, а нынешний генпрокурор был в курсе этой провокации. Ныне же Луценко торгует уголовными делами — открывает и закрывает их за взятки. Досталось всем.

      Надежда Савченко: «Все, что сейчас генеральный прокурор инкриминировал мне как преступление, — все это он сам делал, как лидер Майдана. У вас вышло прийти к власти, а у народа не вышло поменять систему. Вы убиваете народ, вы его запугиваете. Вы в парламенте ничего не сделали за четыре года, чтобы остановить войну, которую вы начали, деля портфели. Эта война придет к вам в парламент».

      Очевидно, Савченко знает, о чем говорит. Она и сама скакала на Майдане, а потом убивала людей в Донбассе, за что и получила звезду героя Украины, а потом и депутатский мандат. Вроде бы Савченко обласкали, допустили к кормушке, а она все ерепенилась. Прокурор Луценко заявил, что в первую очередь надо направить Надежду на психиатрическое обследование. У стен Рады уже шумел митинг. Кто-то был за Савченко, кто-то негодовал и называл ее «шпионом Путина». Хотя симпатий к России у Савченко никаких нет.

      Она вышла из Рады, простилась с матерью и сестрой, отдала им свои награды и вернулась в зал, где ее и задержали. Савченко попросила, чтобы до здания СБУ ей позволили идти пешком. Следователь согласился с ней прогуляться.

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