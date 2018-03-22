Савченко назвала украинскую власть «гнилой ямой»

Сегодня некогда самую ярую защитницу киевской власти, героя Украины Надежду Савченку лишили депутатской неприкосновенности: Верховная рада дала добро на ее уголовное преследование и арест.
По данным украинской Генпрокуратуры, Савченко готовила теракт (хотела взорвать в парламенте гранату) и, вообще, пыталась устроить госпереворот. Сегодня утром на заседание комитета, который должен был лишить ее депутатской неприкосновенности Савченко заявилась во всеоружии.
Надежда Савченко, депутат Верховной рады Украины: «Вы ходите очень близко к смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не было? В сумочке. Были у меня гранаты! Вас очень пугало, когда я пришла в Раду, и вы поняли, что вы не контролируете ситуацию. Вы привыкли все контролировать. Вы привыкли быть богами и царями этого мира».
Опальный политик показала все два плода граната. Парламентарии шутку не оценили и единодушно рекомендовали снять с Савченко депутатскую неприкосновенность. Вопрос о возможности ее ареста решался уже в сессионном зале. Прокуратура смонтировала ролик. Из него следовало, что за Савченко следили давно: прозвучала запись ее переговоров о закупке оружия. Савченко и ее сообщник Владимир Рубан вербуют военнослужащих для будущего путча, который должен пройти в несколько этапов. Первый — массовые акции протеста. Затем предполагалось «погнать» Порошенко вместе с его свитой, если он сам не сбежит. Савченко обвинили и в контактах с лидерами ДНР и ЛНР. Когда прокрутили запись разговора Савченко о том, что в Донецке, оказывается, порядок наведен и улицы светятся, депутаты возмущенно закричали: «Ложь! Предательство! Позор!» Свое ответное слово Савченко начала с уже знакомого приветствия украинским депутатам.
Надежда Савченко: «Сейчас усретесь! Вот звезда героя Украины! Вы сейчас кричите „позор!“ звезде героя Украины. А вот это депутатское удостоверение, депутатский мандат. И что вы предлагаете мне предать в первую очередь? Сложить мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды героя, как многие хотят. Но я ее не предам. А что такое мандат? Это право простых украинцев быть представленными здесь. Чужеродными в этой гнилой яме. Вы пробовали остановить войну, перестать воровать, как вы обещали? Украинцы хотят мира и с той, и с другой стороны. Но главный враг мира на Украине — это украинская власть».
Савченко как будто и не пыталась отрицать предъявленные обвинения. Зато она азартно разоблачала своих вчерашних единомышленников. Не так давно она заявила, что оружие, из которого расстреляли «Небесную сотню», привез евромайдановский активист Пашинский, а нынешний генпрокурор был в курсе этой провокации. Ныне же Луценко торгует уголовными делами — открывает и закрывает их за взятки. Досталось всем.
Надежда Савченко: «Все, что сейчас генеральный прокурор инкриминировал мне как преступление, — все это он сам делал, как лидер Майдана. У вас вышло прийти к власти, а у народа не вышло поменять систему. Вы убиваете народ, вы его запугиваете. Вы в парламенте ничего не сделали за четыре года, чтобы остановить войну, которую вы начали, деля портфели. Эта война придет к вам в парламент».
Очевидно, Савченко знает, о чем говорит. Она и сама скакала на Майдане, а потом убивала людей в Донбассе, за что и получила звезду героя Украины, а потом и депутатский мандат. Вроде бы Савченко обласкали, допустили к кормушке, а она все ерепенилась. Прокурор Луценко заявил, что в первую очередь надо направить Надежду на психиатрическое обследование. У стен Рады уже шумел митинг. Кто-то был за Савченко, кто-то негодовал и называл ее «шпионом Путина». Хотя симпатий к России у Савченко никаких нет.
Она вышла из Рады, простилась с матерью и сестрой, отдала им свои награды и вернулась в зал, где ее и задержали. Савченко попросила, чтобы до здания СБУ ей позволили идти пешком. Следователь согласился с ней прогуляться.
Надежда Савченко, депутат Верховной рады Украины: «Вы ходите очень близко к смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не было? В сумочке. Были у меня гранаты! Вас очень пугало, когда я пришла в Раду, и вы поняли, что вы не контролируете ситуацию. Вы привыкли все контролировать. Вы привыкли быть богами и царями этого мира».
Опальный политик показала все два плода граната. Парламентарии шутку не оценили и единодушно рекомендовали снять с Савченко депутатскую неприкосновенность. Вопрос о возможности ее ареста решался уже в сессионном зале. Прокуратура смонтировала ролик. Из него следовало, что за Савченко следили давно: прозвучала запись ее переговоров о закупке оружия. Савченко и ее сообщник Владимир Рубан вербуют военнослужащих для будущего путча, который должен пройти в несколько этапов. Первый — массовые акции протеста. Затем предполагалось «погнать» Порошенко вместе с его свитой, если он сам не сбежит. Савченко обвинили и в контактах с лидерами ДНР и ЛНР. Когда прокрутили запись разговора Савченко о том, что в Донецке, оказывается, порядок наведен и улицы светятся, депутаты возмущенно закричали: «Ложь! Предательство! Позор!» Свое ответное слово Савченко начала с уже знакомого приветствия украинским депутатам.
Надежда Савченко: «Сейчас усретесь! Вот звезда героя Украины! Вы сейчас кричите „позор!“ звезде героя Украины. А вот это депутатское удостоверение, депутатский мандат. И что вы предлагаете мне предать в первую очередь? Сложить мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды героя, как многие хотят. Но я ее не предам. А что такое мандат? Это право простых украинцев быть представленными здесь. Чужеродными в этой гнилой яме. Вы пробовали остановить войну, перестать воровать, как вы обещали? Украинцы хотят мира и с той, и с другой стороны. Но главный враг мира на Украине — это украинская власть».
Савченко как будто и не пыталась отрицать предъявленные обвинения. Зато она азартно разоблачала своих вчерашних единомышленников. Не так давно она заявила, что оружие, из которого расстреляли «Небесную сотню», привез евромайдановский активист Пашинский, а нынешний генпрокурор был в курсе этой провокации. Ныне же Луценко торгует уголовными делами — открывает и закрывает их за взятки. Досталось всем.
Надежда Савченко: «Все, что сейчас генеральный прокурор инкриминировал мне как преступление, — все это он сам делал, как лидер Майдана. У вас вышло прийти к власти, а у народа не вышло поменять систему. Вы убиваете народ, вы его запугиваете. Вы в парламенте ничего не сделали за четыре года, чтобы остановить войну, которую вы начали, деля портфели. Эта война придет к вам в парламент».
Очевидно, Савченко знает, о чем говорит. Она и сама скакала на Майдане, а потом убивала людей в Донбассе, за что и получила звезду героя Украины, а потом и депутатский мандат. Вроде бы Савченко обласкали, допустили к кормушке, а она все ерепенилась. Прокурор Луценко заявил, что в первую очередь надо направить Надежду на психиатрическое обследование. У стен Рады уже шумел митинг. Кто-то был за Савченко, кто-то негодовал и называл ее «шпионом Путина». Хотя симпатий к России у Савченко никаких нет.
Она вышла из Рады, простилась с матерью и сестрой, отдала им свои награды и вернулась в зал, где ее и задержали. Савченко попросила, чтобы до здания СБУ ей позволили идти пешком. Следователь согласился с ней прогуляться.
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