Посол РФ указал на подозрительное поведение Лондона в деле Скрипаля

Сегодня в российском посольстве в Лондоне царил настоящий аншлаг. На брифинг, посвященный недавнему отравлению Сергея Скрипаля, завербованного британскими спецслужбами, и его дочери, пришли десятки иностранных журналистов.
Обычно на пресс-конференции спикеры отвечают на вопросы журналистов. Сегодня посол России Александр Яковенко задал через журналистов вопросы британскому МИД.
Если у посла вопросы к Британии были конкретные, то у британских журналистов к России — абстрактные. Так, никто не попытался выяснить какую-то новую информацию про Юлию Скрипаль, российскую гражданку. Очевидно, что фигуры самих пострадавших не очень интересны и отошли на второй план. А интересны слова «холодная война», «бойкот», «пропаганда».
Журналист ITV попросил объяснить, что значит твит посольства «в отсутствие доказательств нам точно нужен Пуаро в Солсбери». Александр Яковенко объяснил ему, что Пуаро — литературный герой, бельгийский детектив, которые помогает распутывать сложные дела. Если англичане сами не справляются, им нужна помощь с континента. Россия ее предлагает. Возможно, для тех, кто вместо книг на завтрак и обед читает английские газеты, это сложная комбинация, и британцы обиделись — подумали, шутят над их необразованностью.
Журналистка The Times спросила, намекал ли в своей речи российский посол, что это именно Британия отравила Скрипалей при помощи химоружия, разработанного в лаборатории Портон-Даун, удобно расположенной всего в 8 милях от места происшествия. Российский посол сказал, что Times только что озвучил неожиданную и интересную теорию.
На пресс-конференцию в российское посольство пришли британские журналисты из разных изданий — правых, левых, желтых. У них у всех разные владельцы, и они без конца между собой собачатся по всяким внутренним вопросам. Но тут они выступили единым фронтом против России. Было такое ощущение, что все эти вопросы на английском задает один человек, отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Если у посла вопросы к Британии были конкретные, то у британских журналистов к России — абстрактные. Так, никто не попытался выяснить какую-то новую информацию про Юлию Скрипаль, российскую гражданку. Очевидно, что фигуры самих пострадавших не очень интересны и отошли на второй план. А интересны слова «холодная война», «бойкот», «пропаганда».
Журналист ITV попросил объяснить, что значит твит посольства «в отсутствие доказательств нам точно нужен Пуаро в Солсбери». Александр Яковенко объяснил ему, что Пуаро — литературный герой, бельгийский детектив, которые помогает распутывать сложные дела. Если англичане сами не справляются, им нужна помощь с континента. Россия ее предлагает. Возможно, для тех, кто вместо книг на завтрак и обед читает английские газеты, это сложная комбинация, и британцы обиделись — подумали, шутят над их необразованностью.
Журналистка The Times спросила, намекал ли в своей речи российский посол, что это именно Британия отравила Скрипалей при помощи химоружия, разработанного в лаборатории Портон-Даун, удобно расположенной всего в 8 милях от места происшествия. Российский посол сказал, что Times только что озвучил неожиданную и интересную теорию.
На пресс-конференцию в российское посольство пришли британские журналисты из разных изданий — правых, левых, желтых. У них у всех разные владельцы, и они без конца между собой собачатся по всяким внутренним вопросам. Но тут они выступили единым фронтом против России. Было такое ощущение, что все эти вопросы на английском задает один человек, отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон.
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